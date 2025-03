Kenneth Claes is de nieuwe T1 van Eendracht Brugge (4B)

Kenneth Claes volgt met onmiddellijke ingang Hendrik Anckaert op als hoofdcoach van Eendracht Brugge. De kersverse eerste in bevel werd opgeleid bij de jeugd van Anderlecht maar koos al op vroege leeftijd voor een trainerscarrière. Hij verhuisde naar onze regio en trainde vier seizoenen de beloften van Daring Brugge. Daarna probeerde hij het toch nog even als actieve voetballer, bij Lissewege. Heel lang hield hij het niet vol en keerde terug naar het Tempelhof, ditmaal als oefenmeester van de lichting U15. Eind vorig kalenderjaar werd hij gecontacteerd door Eendracht Brugge en aanvaardde achter de Watertoren de taak van T2.

De sportieve meerwaarde van Kenneth Claes, geboren in 1996, kwam meteen tot uiting. Hij kreeg lof van alle spelers. “Mijn integratie verliep inderdaad vlekkeloos. Vorige week diende ik wegens ziekte verstek te geven. Op vrijdagnamiddag 14 maart kreeg ik telefoon van voorzitter Franky De Cuyper met het verzoek het hoofdtrainerschap over te nemen. Natuurlijk aarzelde ik niet en aanvaardde meteen. Hendrik Anckaert en ikzelf hadden een planning opgemaakt om mijn promotie tot T1 ofwel op het einde van dit seizoen ofwel na volgend kampioenschap te officialiseren. Ik heb hem opgebeld om ons verhaal af te ronden. In het voetbal wil ik immers geen vijanden. Anderzijds ondergaat iedere hoofdcoach vroeg of laat de bikkelharde sportieve wet en moet afscheid nemen.”

Voldoende voetbalkenners

“Achteromkijken: daar heeft niemand boodschap aan. Mijn debuut als T1 stond gepland ter gelegenheid van de wedstrijd tegen Steenbrugge, op zondag 16 maart. Een brand in de omgeving met asbestneerslag verhinderde ons die partij af te haspelen. Wij lagen immers in de perimeter. Die derby moeten we nog inhalen. Misschien wordt het moeilijk maar we gaan toch proberen een ticket voor de nacompetitie na te streven. Tot einde seizoen sta ik er alleen voor en moet de eerste ploeg en de beloften coachen. Onze voorzitter Franky De Cuyper, een ervaren trainer trouwens, zal me bijstaan. Binnen onze entourage zijn er overigens nog voldoende voetbalkenners om assistentie te verlenen. De spelersgroep is verstandig genoeg om mijn tactische richtlijnen vlekkeloos in praktijk op te zetten. We zijn er allemaal klaar voor om de laatste rechte lijn spectaculair in te gaan.” (JPV)