KEG Gistel op weg naar de titel: “Gezonde spanning”

Als KSV Oostkamp B alles wint, heeft KEG Gistel drie zeges nodig om de titel te vieren. Op de slotdag (27 april) in vierde provinciale B staan beide clubs tegenover elkaar. Sam Van Thomme hoopt één speeldag eerder (13 april bij Ruddervoorde B) te vieren.

De 24-jarige doelman van KEG Gistel zit na twintig matchen aan twaalf clean sheets, de forfaitzege tegen SK Eernegem B meegerekend. Een bijzonder fraai parcours tot nog toe. “Ik heb nooit eerder zo vaak de nul gehouden”, glundert Sam Van Thomme. “In vergelijking met vorig seizoen spelen we een ander systeem. Eigenlijk met een soort vrije man net achter onze defensie. Jarne De Block doet dat heel goed, onze defensie is in vergelijking met vorig seizoen een stuk stabieler geworden”, gaat Van Thomme verder. “Jarne pakt bijna nooit rechtstreeks een tegenstander. Ploegen hebben het daar moeilijk mee. Passeert er toch iemand, sta ik er ook nog altijd.”

Ondanks één nederlaag (1-0 bij Nieuwpoort) en één gelijkspel (1-1 bij Kortemark) heeft Gistel, met slechts vier matchen te gaan, in theorie nog drie zeges nodig om kampioen te worden. Oostkamp B heeft nog zes wedstrijden voor de boeg en kan dus op maximaal 63 punten uitkomen. Dus moet Gistel, dat al 55 punten verzamelde, naar 64 punten.

“Neen, titelstress is er niet, gezonde spanning wel”, beweert de Gistelse doelman. “Stress is niet nodig want we hebben het in eigen handen.”

Moeilijke zege

Afgelopen zaterdag werd, zonder de geblesseerde topschutter Arno Vanneste, bij Koekelare B met 0-2 gewonnen. “Een moeilijke match”, geeft de floormanager in Center Parcs De Haan toe. “Het is een ploeg die ons niet ligt. We lieten heel wat mogelijkheden liggen, maar klommen voor de rust toch op voorsprong. Daarna hebben we lang moeten wachten op het bevrijdende tweede doelpunt. Ook omdat de thuisdoelman een hele sterke partij speelde.” (HF)

Zaterdag 15 maart om 19.30 uur: KEG Gistel – KVV Aartrijke