Kampioen VK Dudzele (4B) keert terug naar derde provinciale: “Dit is een nieuwe mijlpaal”

De teerlingen zijn geworpen, de reguliere competitie zit erop. VK Dudzele kroonde zich tot trotse kampioen. De nacompetitie wordt betwist door Eendracht Brugge, KVC Wingene, VKSO Zerkegem en KSK Wenduine. De winnaar van die eindronde vergezelt VK Dudzele naar derde provinciale.

De jongens van coach Dany Couvreur waren vorige week bye. De speeldag daarvoor namen ze met 4-0 de maat van Daring Ruddervoorde. Het zag er lang naar uit dat KVC Wingene de oppergaai zou wegkapen met een straat voorsprong. Maar Dudzele versaagde nooit en versloeg op 9 april de aartsrivaal met 4-3. Na het duel tegen Ruddervoorde werd de champagne al bovengehaald.

Eendracht Brugge kon weliswaar nog op een gelijk aantal punten komen, maar het doelpuntensaldo konden de jongens van de Watertoren nooit meer evenaren. Het slotduel in Beernem was bijgevolg niet meer dan een formaliteit al wilde coach Dany Couvreur de competitie allerminst afsluiten met een valse nooit.

Lichtpanne

Voorzitter Johnny Deryckere: “Een paar jaar geleden promoveerden we ook maar konden toen ons verblijf niet verlengen. Dit is een nieuwe mijlpaal. Het dieptepunt was de voor de groene tafel verloren wedstrijd tegen Varsenare, toen een lichtpanne waaraan wij niet de minste schuld hadden, het voetballen op zaterdagavond onmogelijk maakte.”

De kleine schare hondstrouwe supporters viert intens mee, hun VK Dudzele heeft hun aspiraties waargemaakt. (foto JPV)

“Zwaar teleurgesteld deelde ik de jongens het verdikt op training mee. Op dat moment beloofden ze mij dat ze kampioen zouden spelen. Ze hielden woord. Ik ga er voluit tegenaan, al zou het wel eens mijn laatste jaar kunnen zijn. Voor alles sta ik alleen en dit is onhoudbaar. Als er geen bestuursleden of helpers bijkomen dan trek ik met spijt in het hart mijn conclusies. Maar dat is toekomstmuziek. Laat ons nu eerst intens genieten.”

De ervaren T1 Dany Couvreur, een prille zestiger, ligt aan de basis van het prachtseizoen. “We krijgen uit onverwachte hoek nog een versterking erbij. Pieter Van Houcke meldde mij kort na de competitiestart dat hij niet meer mocht voetballen wegens neusbeenbreuken en littekenweefsel.”

“Kost wat kost wilde ik hem erbij houden en bombardeerde hem tot T2. Nu liet hij een masker maken waarmee hij toch weer tegen een bal mag trappen. Op defensief vlak is hij een toptransfer.”

(JPV)