Kampioen KVC Wingene start ook volgend seizoen in derde met ambitie: “Deze titel is voor Walter Debie”

Het werd een echte galamatch tegen de buren uit Hertsberge. Er moest nog een puntje gehaald worden om kampioen te spelen in vierde provinciale B, maar het werd zoveel meer. Met een klinkende zege werd de titel binnengehaald voor een uitzinnige schare supporters. Het feest kon beginnen tot in de late uurtjes.

Een overgelukkige trainer Marino Gruyaert pakte in zijn tweede seizoen met zijn blauwe garde de oppergaai. “We hebben het niet cadeau gekregen, want Varsenare B en Oostkamp B waren geduchte tegenstanders”, aldus Marino. “Bij de spelersvoorstelling voor het seizoen had ik gezegd de titel te willen pakken om de droom van de helaas overleden Walter Debie waar te maken. Hij was bestuurslid en onze ferventste supporter en dat waren we hem verschuldigd. Dat heeft de spelers wel gemotiveerd. Zijn foto werd dan ook mee rondgedragen tijdens de ereronde voor de supporters.”

Versterkingen

“We hebben een sterke kern met heel wat ervaring, die we er voor dit seizoen hebben bijgehaald. Vorig seizoen waren we iets te jong en hebben we het gelag betaald. Wij hebben geprobeerd om dat te vermijden door er wat versterkingen bij te halen. Die jongens hebben dat fantastisch gedaan. Wat Kenny Heytens en Aaron Derudder, die top was, en ook Gilles Vandenberghe, die voor de nodige doelpunten zorgde, gedaan hebben, is formidabel. Daar wil ik ook al mijn andere spelers bij betrekken. Naar volgend seizoen toe hebben we op dat punt nog wat ervaring bijgehaald met spelers die in tweede speelden. We mogen onze eigen jeugd niet vergeten die we zullen proberen door te laten groeien. Dat is de weg die Wingene voor ogen moet houden.”

Gratis toegang

“Vier weken voorzitter en al kampioen, dat zullen er mij niet veel nadoen”, lacht voorzitter Pieter Derudder. “Dit is een droom die uitkomt. Ik nam over van Koen Vande Walle en nu al de promotie naar derde provinciale mogen vieren, is ongelofelijk. Het zat er wel dik in, maar de laatste weken waren toch wel een beetje stresserend. Met vorige week op Aartrijke een gelijkspel en nu een klinkende overwinning tegen Hertsberge is het binnen, eindelijk kampioen! Het was ook de bedoeling om hier vandaag veel toeschouwers te hebben. Er spelen ook veel Wingenaars in de ploeg en dat brengt ook veel volk met zich mee. We hebben er ook een fijne namiddag van gemaakt met een etentje, met animatie, optredens. Ook de jeugdspelers liepen mee op en de U15, die kampioen speelden, werden gehuldigd. Wij hebben ook als enige vrije toegang verleend en zullen het overwegen om dat volgend seizoen ook te doen. Waarom dus niet eens op een zaterdagavond of een zondagmiddag naar KVC komen kijken? Het is gratis en dan kan je er eentje meer drinken in de kantine.” (WDV)