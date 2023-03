Jente Marmenout (VV Westkapelle 4B): “Hogere reeks wenkt, we zijn klaar voor derde provinciale”

Na een match om duimen en vingers af te likken eindigde het duel tussen eindrondekandidaten Aartrijke en Westkapelle op 3-3. In de twee slotminuten zetten de jongens van Frederik Peel een 3-1-achterstand recht.

Jente Marmenout is al twee seizoenen één van de sterkhouders van het geheel dat van de nacompetitie mag dromen als huidige nummer vier. “Vorig seizoen lukte het net niet, nu zijn we bezig een reeks neer te zetten die op 5 maart werd doorbroken door Torhout. Zelf voetbalde ik eerder bij Moerkerke, Steenbrugge en Heist. In de coronaperiode sloot ik me aan bij Westkapelle. Nog geen minuut heb ik het me beklaagd”, zegt Jente.

“De coach speelt me uit als rechtsachter. Voor mij geen enkel probleem al prefereer ik zelf een positie hoger. Ach, de T1 zal wel weten wat hij doet: Frederik Peel is gewoon top. Trouwens, ik mag me offensief uitleven en dit resulteerde in een goal in Aartrijke. Misschien mag ik stellen dat de hogere reeks wenkt, we zijn immers klaar voor derde provinciale. Varsenare B en Wingene zullen uitvechten wie met de oppergaai gaat lopen”, zegt Jente.

Knieperikelen

“Wijzelf, Aartrijke en Wenduine worden gescheiden door één punt. Oostkamp B en Torhout B mogen we evenmin afschrijven. Misschien kunnen we scherprechter spelen voor de strijd voor de titel van de voorlaatste week ontvangen we Varsenare B. De coach zette een vaste structuur op poten. Wij zijn te duchten tegen elke opponent. Zelf blik ik terug op een prima seizoen, met uitzondering van vijf weken inactiviteit wegens knieperikelen. Blankenberge B, Sint-Joris en Ruddervoorde B is ons eerstvolgend drieluik. Slagen we erin negen op negen te oogsten dan denk ik wel dat we de nacompetitie mogen voorbereiden. Dit zou een serieuze opsteker betekenen voor de hele entiteit.” (JPV)

Zondag 26 maart om 15 uur: VV Westkapelle – KSC Blankenberge B.