Jente Gallet ruilde Daring Brugge voor KFC Lissewege: “Ik wilde meer speelminuten”

Het pleit voor monument Jenko Borrizee, al meer dan tien jaar hoofdcoach achter ’t Vaartje, dat hij de handdoek niet gooide toen in tweede provinciale positieve uitslagen werden geoogst maar ettelijke spelers andere oorden opzochten. De T1 ging mee in de drastische beslissing om een doorstart te maken in vierde provinciale.

Met de bedoeling een rol van betekenis te vervullen, waarin Jenko Borrizee meer dan ooit slaagt tot op heden, werden jonge talentrijke elementen aangetrokken. Een van hen is Jente Gallet. “Mijn hele leven voetbalde ik bij Daring Brugge. Ik doorliep er de jeugdrangen met vrienden die nu vaste waarde zijn bij ons vlaggenschip. Alle begrip voor de keuzes van iedereen maar ik wilde meer speelminuten maken. Na een paar positieve gesprekken bij Lissewege hakte ik de knoop door. Dit leek me de ideale vereniging om door te groeien. Ettelijke jeugdige elementen krijgen alle mogelijke kansen en zelf kom ik evenzeer regelmatig aan bod.”

Jeugdtrainer bij Daring

“Bij beloften aantreden is leuk maar in klimmen en dalen komt er toch meer gezonde stress en discipline bij kijken. Met Jenko Borrizee beschikken we over een coach die op een menselijke manier zijn oefensessies organiseert en tijdens de wedstrijden vakkundig bijstuurt. Voor mij is die T1 de ideale mentor.”

“We openden de competitie tegen KSV Jabbeke B, een stevige nieuwkomer. Halfweg de tweede helft mocht ik opdraven. Het daaropvolgende competitieduel, thuis tegen Sint-Joris, verscheen ik aan de aftrap. Daarna ging het op en af: dug-out en starten. Bij Daring Brugge vertrok ik in alle vriendschap en train er nu zowaar de U7, samen met mijn lieve vriendin Djara”, besluit Gallet. (JPV)