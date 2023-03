Jari De Bisscop (VV Westkapelle – 4B): “Job laat me niet meer toe aan de kust te voetballen”

Onder leiding van T1 Frederik Peel verloren de jongens van de Molenhoek voor het eerst. SK Wenduine, hun tegenstander van zondag, neemt hun positie op stek drie in.

Frederik Peel maakte zijn entree in Westkapelle en oogstte vervolgens 28 op 30. De hele aanhang hoopt vurig op de nacompetitie. De vorige trainer, Chris De Bisscop, vertrok in alle vriendschap. Zijn zoon Jari treedt niet meer aan bij het eerste elftal, hoewel hij al overal zijn waarde heeft bewezen als defensieve kracht. “Dat heeft niets met het vertrek van mijn pa te maken. Voor de nieuwe coach heb ik trouwens veel respect. Na nieuwjaar deelde ik hem eerlijk mee dat ik het niet meer zag zitten om te komen trainen. De combinatie met mijn job is veel te zwaar. Ik had nauwelijks tijd om te eten en moest me reppen om alsnog net te laat in Westkapelle aan te komen. Frederik toonde begrip voor mijn situatie en we kwamen overeen dat ik me verder nuttig maak bij de beloften.”

Meerwaarde

“De terugkeer naar Steenbrugge is voor mij een logische stap. Daar wordt een half uur later getraind en ik woon er op een boogscheut van . Mijn vader woont vlak bij het stadion. Ik zal dagelijks bij mijn ouders kunnen eten vooraleer naar de oefensessies te gaan. De eerste gesprekken met de trainer van Daverlo verliepen vlekkeloos. Nick Steyaert kon me snel overtuigen. Zo is de cirkel rond. Ik zette bij Steenbrugge mijn eerste voetbalpasjes, volgde mijn pa daarna naar Dudzele, keerde terug naar Steenbrugge en vergezelde vader naar Westkapelle. Daar voetbalde ik drie seizoenen. In Steenbrugge wil ik bewijzen dat ik nog steeds een meerwaarde kan betekenen.” (JPV)

Zondag 12 maart om 15 uur: VV Westkapelle – KSK Wenduine.