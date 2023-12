“Ik wil afscheid met promotie”: T1 van KVV Aartrijke Nicolas (58) wil in schoonheid eindigen

Nicolas Van Haverbeke (58) neemt eind dit seizoen afscheid van vierdeprovincialer KVV Aartrijke. Hij hoopt dat op dezelfde manier te doen als twee jaar geleden bij Eendracht Brugge: met promotie via de eindronde!

Vorige zaterdag won Aartrijke de inhaalwedstrijd bij SK Wenduine (1-2). De goals vielen de laatste tien minuten. “Het venijn zat in de staart”, lacht trainer Van Haverbeke. “Wenduine klom met een hele mooie goal op voorsprong. We schakelden meteen over naar vier spitsen, werkten met lange ballen, kwamen langszij en lukten via Demmy Verschaeve in blessuretijd de winning goal.” Waardoor Aartrijke in de tussenstand opklom naar plaats vijf en uitzicht heeft op rang drie. Op 7 januari spelen de geel-roden thuis tegen KFC Damme, derde in de stand met twee punten meer. “Die speeldag staan ook Torhout B en Beernem B tegenover elkaar, respectievelijk tweede en vierde”, weet Van Haverbeke. “We kunnen een goeie zaak doen. Volgens mij hebben we 75 procent kans om de eindronde te halen.”

Negen op negen

Aartrijke boekte in december negen op negen, in november één op twaalf. “In die periode waren te veel spelers afwezig”, verduidelijkt Van Haverbeke. “Intussen zijn sterkhouders als centrale verdediger Matthias Hoornaert, flankspeler Kevin Compernol en diepe spits Demmy Verschaeve terug. Ik beschik over een kern van 25 spelers, maar daarin steken veel jongens geboren in 2005 en 2006. Die zijn te jong. In november verloren we trouwens telkens met één goal verschil.”

Verhuis

In elk geval hoopt trainer Van Haverbeke, die volgend seizoen door assistent Andy Vandekerckhove wordt opgevolgd, beter te doen dan in z’n eerste campagne bij Aartrijke. Toen greep de club met 53 punten naast de eindronde. “We mikken op zestig punten”, gaat de afscheidnemende trainer verder. “Mijn vertrek bij de club heeft alles te maken met een verhuis naar Lombardsijde. In juni is die verhuis gepland. Het traject Lombardsijde-Aartrijke vind ik te ver. Is er een club in de buurt van Lombardsijde die een trainer zoekt, ben ik geïnteresseerd. Maar eerst in schoonheid afscheid nemen”, besluit hij. (HF)