Herenploeg Fusion Academy heeft trainer gevonden

Zoals eerder gemeld start Fusion Academy Oostende volgend seizoen met een eerste elftal heren en een eerste elftal dames. De naam van de nieuwe T1 voor het eerste elftal heren is bekend. Het wordt de ervaren Dominic Janssens uit Gistel.

Dominic Janssens (42) uit Gistel zal zijn ervaring als UEFA B trainer inzetten om de Oostendse jeugd opnieuw kansen te geven en de club ambities van Fusion Academy waar te maken. Dominic was eerder actief bij KVGO, Cercle Brugge, KVO, SK Snaaskerke en KSV Diksmuide, waar hij tot vorig seizoen actief was als trainer van de IP U19.

Voorzitter Bruno Lamelyn: “Als tweede club van ‘t stad hebben we de ambitie om een stabiele tweede of zelfs eersteprovincialer te worden. We trekken bewust de kaart van de jeugd en beseffen dat dit niet de meest eenvoudige keuze is. We geloven in de kwaliteit van de eigen opgeleide spelers en zijn ervan overtuigd dat het provinciaal voetbal in Oostende opnieuw kan heropleven. De ambitie van Fusion Academy voor het eerste seizoen in vierde provinciale is om, net als bij de jeugd, mooi technisch aanvallend voetbal te brengen en verrassende resultaten neer te zetten.”