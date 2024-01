Hendrik Anckaert wil Eendracht Brugge (4B) hogerop loodsen

In het verleden fungeerde Hendrik Anckaert al als T2 achter de Watertoren toen Nicolas Vanhaverbeke er de scepter zwaaide. Eerstgenoemde keerde naar de schaapsstal terug, eerst als assistent van Geert Crombez en nu als eerste in bevel.

Na 2-0 verlies in Aartrijke, op zondag 8 oktober, werd Geert Crombez bedankt voor bewezen diensten. Hendrik Anckaert kreeg de kans de sportieve leiding over te nemen. “Het is de gewoonte bij Eendracht, als de hoofdcoach wegvalt, dat onze voorzitter eerst en vooral de kans geeft aan de T2. Ik heb dus aanvaard en zal me niet uitspreken over collega’s. De groep vroeg een andere leiding, laat ons het daarbij houden. Zelf mocht ik mijn assistent kiezen en hoefde niet lang te twijfelen. Zbigniew Swietek is een vriend voor het leven en al acht jaar delen we lief en leed. We waren vroeger elk weekend samen, nu zien we elkaar nog meer. Mijn Poolse kameraad voetbalde in zijn vaderland op het hoogste niveau en in België onder meer bij KV Oostende, Cercle Brugge, Hamme en Handzame. Ik ben dankbaar dat ik zo’n voetbalprofessor aan mijn zijde heb.”

Pleisterplaats

“We kregen een aantal dagen langer voorbereiding dan de concurrentie omdat we het eerste weekend na Nieuwjaar geprogrammeerd stonden tegen Lissewege B, dat de stekker eruittrok. We konden ons meteen concentreren op de thuismatch tegen Aartrijke. Wij trainers proberen de jongens beter te maken en hen te motiveren om ook in vierde provinciale potten te breken. Zbignieuw en ik rekenen op een veel betere tweede ronde. Als onze spelers hun wedstrijd winnen, dan kunnen ze toch een beetje zakgeld verdienen. Maar inderdaad, daar staat iets tegenover: trainen en hun zondagen indelen, zodat het partijtje voetbal daarin past. Bij Eendracht Brugge worden ze in de watten gelegd, dat weten ze heel goed. De kantine is en blijft een heerlijke pleisterplaats, waar bestuur, trainers en spelers gezellig samenzitten. Na een overwinning is de derde time dubbel zo plezant.” (JPV)

Zondag 14 januari om 15 uur: VV Eendracht Brugge – KVV Aartrijke.