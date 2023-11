Goede herstart van KSKV Zwevezele (4B)

In een recordtempo kende KSKV Zwevezele een herstart in vierde provinciale. Voorzitter Peter Vanzieleghem had al jaren ervaring bij de jeugd. Hij slaagde erin een team rond zich te bouwen die de nodige centen bijeen kon brengen om aan te kunnen treden in de laagste provinciale reeks.

“Paul Degroote opvolgen als voorzitter was niet eenvoudig, maar samen met mijn bestuursploeg slaagden wij erin om een degelijke herstart te doen”, aldus Peter Vanzielighem. “Ik was al jaren actief bij de jeugd van KSKV, deed er allerhande taken en kende het huis dus heel goed. De enige mogelijkheid was met eigen jeugd een kern samen te stellen. Thibeau Samyn (21) was de enige speler die bij de club bleef, alle andere zochten nieuwe oorden op. Hij is dan ook onze kapitein.”

“Wij wisten dat er talent aanwezig was bij de jeugd waaruit we konden putten. Ook de trainer Hitoshi Soete komt over van de jeugd. In de voorbereiding zagen we al dat het de goede kant op ging. Maar dat is nog geen competitie uiteraard, het is immers een heel jonge ploeg met bovendien weinig ervaring. We kenden een moeilijk seizoensstart, maar dat beterde week na week. Zo pakten wij in onze laatste vijf wedstrijden driemaal winst, staan we tiende in de stand en naderen we onze ambitie om in de linkerkolom te eindigen.”

“In onze vorige wedstrijd tegen Daring Ruddervoorde B toonden onze jongens de wil om te winnen”, vervolgt de voorzitter. “Na een vroege achterstand bogen zij die 0-1 in het slot om naar 2-1 winst. Dat toont ook dat zij als echte vriendengroep er vol willen voor gaan. Ook willen ze mooi voetbal op de mat leggen met combinatievoetbal en dat is niet altijd makkelijk in vierde provinciale. Ook de snelheid van uitvoering is belangrijk, maar de spelers staan op technisch vlak op een heel behoorlijk niveau.”

Wenduine

“Dat moeten wij nu zaterdag op verplaatsing in Wenduine zien te bevestigen. Dat zal gezien de weersomstandigheden van de laatste dagen niet gemakkelijk zijn. De velden zullen er voor een goed voetballende ploeg niet te best bijliggen, maar we willen vol voor winst gaan met ons jong geweld die dus net als vorige week zijn strijdershart kan en moet tonen.” (WD)

Zaterdag 18 november om 19.30 uur: KSK Wenduine – KSKV Zwevezele.