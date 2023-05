Giovanni Pommelaere nieuwe T1 van KVC Wingene (4B)

Na het behalen van de titel in vierde provinciale B maakt KVC Wingene volgend seizoen de promotie naar derde provinciale onder leiding van kersvers T1 Giovanni Pommelaere (40).

Giovanni Pommelaere (40) begon zijn trainerscarrière bij de PU12 van KVC Wingene om later de overstap te maken naar de interprovinciale U13. Na vier seizoenen Wingene zette hij zijn trainersloopbaan verder bij KMSK Deinze (IP13) om daarna aan de slag te gaan bij Cercle Brugge, waar hij de afgelopen drie jaar elite jeugd trainde. Daarnaast is hij ook nog coach van minivoetbalploeg PS Oostkamp, dat actief is in vierde nationale.

“Vanaf het seizoen 2023/24 gaat hij dus voor het eerst de uitdaging aan om een fanionploeg te trainen in een provinciale reeks. Giovanni behaalde al zijn UEFA B-diploma en liep onder andere ook stage bij de beloften van Cercle Brugge”, aldus voorzitter Pieter Derudder. “Giovanni woont in Wingene en keert terug naar de club waar het voor hem allemaal begon. Hij is communicatief sterk en wil dicht bij zijn spelers staan.”

“De visie van de trainer past ook perfect bij de visie van de club: aanvallend en aantrekkelijk voetbal met veel dynamiek en oog voor doorstroming van beloftevolle jeugdspelers. Giovanni zal als hoofdtrainer bijgestaan worden door T2 Philippe Mercier, die ook de provinciale beloftenploeg onder zijn hoede zal nemen. Samen willen ze van KVC Wingene een stabiele moderne ploeg maken waar supporters graag naar komen kijken. Filip Vancompernolle blijft aan boord als keepertrainer.”