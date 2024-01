Gilles Meurisse van VV Eendracht Brugge: “Perfect duo”

De jongens van de Watertoren kenden een belabberde eerste ronde. Dat leidde tot een trainerswissel en een paar serieuze nederlagen. Kort voor kerst leek de kentering zich in te zetten. Tegen Heist B werd gewonnen met 1-4, tegen Blankenberge met 2-1.

De eerste week van het nieuwe kalenderjaar waren de jongens van T1 Hendrik Anckaert vrij wegens het algemeen forfait van Lissewege B. De week daarna stond een geladen thuismatch geprogrammeerd: ex-coach Nicolas Van Haverbeke kwam op bezoek met zijn KVV Aartrijke, een team uit de top vijf. Kapitein Gilles Meurisse en zijn maats pakten uit met een denderende prestatie en wonnen zowaar met 2-0.

“Dit is mijn zesde seizoen hier en ik maakte schitterende tijden mee. We promoveerden onder Nicolas Van Haverbeke, maar zakten het jaar nadien terug naar vierde provinciale. Nochtans kwam er met Tony Bourgeois een bekwame trainer. Op het moment dat we geen nieuwe elementen meer konden aantrekken gaven ettelijke spelers te kennen dat ze zouden vertrekken. Natuurlijk waren we te licht voor derde. De coach bleef zijn woord trouw en vergezelde ons tot de laatste match. Dat verdient respect.”

Sterk wapen

“Bij aanvang van het huidige kampioenschap kreeg onze T2, Geert Crombez, het vertrouwen. Niemand zal een kwaad woord uiten over die coach: het klikte evenwel niet tussen hem en de groep. Dus kreeg Hendrik Anckaert, die het nieuwe seizoen startte als assistent, op zijn beurt het vertrouwen. Zijn vriend Zbigniew Swietec vergezelde hem. Zij vormen een perfect duo dat ons naar een hoger niveau kan loodsen. We kunnen best nog mooie resultaten boeken. En zelf ben ik fier kapitein te mogen zijn van zo’n mooi geheel. Veel ploegen denken wellicht dat ze probleemloos onze scalp zullen meepakken. Ik vrees dat ze van een kale reis zullen terugkomen. En dan is er nog ons sterkste wapen voorzitter: Franky De Cuyper. Zonder hem bestond Eendracht niet meer.” (JPV)