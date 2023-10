Geert Crombez (Eendracht Brugge – 4B) is voor het eerst T1

Voor het duel in Sint-Joris waren alle centrale verdedigers out. Toch werd een billijke 4-4-puntendeling behaald. Geert Crombez coacht met veel geduld. Hij moest een hele nieuwe ploeg bouwen. Daarin slaagde hij grotendeels dankzij zijn kennis van het wereldje en zijn fenomenaal netwerk.

Geert Crombez heeft als trainer alle watertjes doorzwommen: onderbouw, bovenbouw en beloften. Als prille zestiger staat hij voor het eerst voor een eerste ploeg. “Klimmen en dalen is leuker dan een tweede team onder je vleugels hebben. Bij de beloften wist je nooit vooraf wie je zou kunnen opstellen, je was te afhankelijk van het vlaggenschip. Nu kan ik wat op automatismen werken. We sukkelen met een resem gekwetsten. Toen ik de voorbereiding opstartte, waren er velen op reis en keerden pas half augustus of later terug. Dat is geen verwijt, de jongens kunnen vaak niet anders wegens werkomstandigheden of studieredenen. Ze ontbeerden zodoende wel matchritme. Dat is de realiteit.”

Nicolas Van Haverbeke

“Een kanjer als Thibaut Vandewalle bijvoorbeeld missen we enorm. De ligamenten van zijn enkel zijn gescheurd. Dat is pure pech maar voor ons een aderlating. We sprokkelden vijf puntjes, verloren twee keer, speelden evenveel keer gelijk en wonnen thuis tegen Oostkamp. Het begint te beteren. De voorbije dinsdag en donderdag mocht ik meer dan 20 deelnemers begroeten op training. De samenwerking tussen mezelf en mijn medetrainer Hendrik Anckaert loopt op wieltjes. Langzaam maar zeker slagen we erin de pionnen op de juiste positie te postuleren. Eens we verlost zijn van die blessurelast, dan denk ik dat we toch voor verrassingen zullen zorgen, ook qua resultaten.”

“Ik voel geen druk, als trainer krijg ik hier alle vrijheid”

“Ja, zelfs tegen toppers. Ik ken alle opponenten. Mijn jongens zullen daar gretig van gebruik maken. Nummer vijf Aartrijke wordt onze eerstvolgende uitdaging. Dit wordt een speciaal duel tegen T1 Nicolas Van Haverbeke, mijn voorganger aan de Watertoren. Onze jongens zien daar serieus naar uit. Daarna komt Damme op bezoek. Deze superformatie kreeg zopas van nummer tien Zwevezele 5-1 op de broek. Zo zie je maar dat elke ploeg uit onze reeks te pakken is. Wij evalueren van zondag tot zondag. Druk is ons vreemd. Wij trainers krijgen alle vrijheid van onze voorzitter.” (JPV)