Franky Francois is de gewaardeerde keeperstrainer bij KFC Damme (4B)

De groep van T1 Johnny Bleyaert startte furieus en leek los op het eerst periodekampioenschap af te stevenen. Twee puntendelingen op rij, thuis tegen Sint-Joris en op bezoek bij Cercle Beernem B, hypothekeerden de kansen. Met nog één match te gaan, is KM Torhout B zeker van de eerste periodetitel.

Franky Francois zit al op tram zes, maar traint nog gedreven de Damse doelmannen vanaf U15 tot de eerste ploeg. “Als goalie verdedigde ik de netten van Maldegem in eerste en tweede provinciale. Dan ging het richting Beernem in eerste provinciale om af te sluiten in Wenduine, in tweede en derde provinciale. Vervolgens opteerde ik voor het hoofdtrainerschap bij de eerste ploeg en de beloften van de Cerkelladies. Ook nam ik de juniores van Steenbrugge onder mijn hoede. Uiteindelijk opteerde ik opnieuw voor hetgeen ik het best kan: doelmannen op hun beste niveau krijgen. Dat deed ik bij Dosko Sint-Kruis, HOO Oedelem, Loppem, Moerkerke en nu Damme. Met de komst van het duo Johnny Bleyaert en Koen Thiebaut waait hier een nieuwe wind. De sportieve bazen laten mij niet alleen in alle vrijheid werken met de sluitstukken, ze vragen tevens met de regelmaat van een klok feedback aan mij. Er heerst hier optimisme, we hopen allemaal de hogere reeks te bereiken, maar niemand loopt naast zijn schoenen. Nu staan we voor de trip naar Wenduine, een verplaatsing vol nostalgie voor mij. Daar beleefde ik immers mooie tijden tussen de palen.” (JPV)