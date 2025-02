Franky François houdt keepers scherp

KFC Damme (4B) was vorig weekend bye terwijl leider Wenduine won in Oostende. De kloof bedraagt nu weer vier punten. Deelname aan de nacompetitie kan de ploeg van het duo Johnny Bleyaert – Koen Thiebaut niet meer ontsnappen, de strijd om de oppergaai is daarentegen nog lang niet gestreden.

Franky François telt 65 lentes maar staat nog elke dinsdag en donderdag op het trainingsveld. “Mijn verantwoordelijkheid is niet min. Op dinsdag houd ik de mannen scherp en concentreer ik me op drie keepers. Titularis Thomas Van Bellegem en tweede keepers Aaron Depondt en Bram Lamote.”

Evy Desender

Zij vervullen een beurtrol bij ons vlaggenschip en de andere week komen zij in actie bij de beloften. “Op donderdag is het de beurt aan Evy Desender van onze damesploeg, die op kop staat in eerste provinciale. Ze kreeg amper 15 goals tegen. Klasse!”

“Op vlak van techniek verlopen mijn sessies voor dames en heren gelijkwaardig, misschien dat ik bij een vrouw minder intens te werk ga. Evy Desender moet ik vaak alleen in conditie houden, al komt om de twee weken een jongen van de U21 meedoen. Dan kan ik ook een rustmoment inbouwen. Hoe dan ook, ik trap alle ballen zelf. Als dat niet meer lukt, hou ik het beter voor bekeken. Anderzijds, ik zou echt graag hier mijn jubileum vieren. Volgend kampioenschap is mijn tiende bij deze prachtige vereniging. Vijf jaar was ik actief bij KFC Moerkerke en dan, na de fusie, een even lange periode bij KFC Damme. Altijd kreeg ik respect van de hoofdtrainers maar ook van mijn leerlingen.”

Lichaam

“Nog steeds groeten de goalies die ik onder mijn hoede had, me joviaal. En ja, ik heb ze getraind bij ploegen als Dosko Sint-Kruis, HOO Oedelem, Loppem, Moerkerke en de Damse fusieploeg. Nooit trok ik tegen mijn goesting de handschoenen aan. Vurig hoop ik dat sleet op mijn lichaam nog een beetje uitblijft, ik doe het toch zo graag.” (JPV)