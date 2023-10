Francis Gobert is T1 van KFC Lissewege B (4B): “Al mijn vrije tijd gaat naar de Vaartploeg”

Het tweede elftal in klimmen en dalen verloor met 4-1 in Hertsberge en prijkt op een voorlaatste stek. Toch komen een aantal gedreven voetballers wekelijks hun partij afhaspelen. De eerstvolgende verplaatsing brengt hen naar nummer vier Steenbrugge.

Francis Gobert was ettelijke seizoenen de topscorer van de eerste ploeg, tot een blessure hem definitief van de velden hield. Hij had dusdanig zijn hart verpand aan Lissewege dat hij toetrad tot de beleidsploeg. “Halfweg vorig kampioenschap bleek niemand zin te hebben om onze B-ploeg te coachen. Ik offerde mij op met hart en ziel. Toen Jenko Borrizee en ikzelf in het tussenseizoen een bilan opmaakten, kwamen we aan 27 effectieven voor de club in tweede provinciale en vijf voor vierde provinciale. In eerste instantie beslisten we om te stoppen met het B-elftal. Uiteindelijk opteerden we voor een andere optie. Via de sociale media deden we een oproep om in een gezellige sfeer te komen trainen en spelen in ons midden. Een zestal nieuwe elementen meldden zich. Samen met de groep van Jenko oefenen lijkt me niet aangewezen, gezien het niveauverschil”, zegt Francis Gobert.

Jenko Borrizee

“Af en toe pak ik uit met een pittige sessie en ja, we hebben al eens gewonnen. Resultaten interesseren me nochtans niet. Ik wil spelers laten genieten op dat veld en tevens een vangnet bieden voor zij die bij ons eerste elftal uit de boot vallen. Hoelang ik het zal volhouden? Zeker tot Jenko Borrizee aan boord blijft. Hij is een fantastische vriend. Voor onze vorige zaterdagavondmatch in Hertsberge kon ik me absoluut niet vrijmaken. Onze hoofdcoach nam meteen mijn plaats in langs de lijn, ook al moest hij de dag daarop zijn A-team coachen tegen Oudenburg. Dat verdient alle respect. Als ik mijn bestuursfunctie erbij tel gaat al mijn vrije tijd naar KFC Lissewege. Vaak een hele klus maar je krijgt er zoveel voor terug. Als speler wordt verwacht je te concentreren op matchen en oefensessies. Als trainer en bestuurslid komt daar veel meer bij kijken.” (JPV)

Zondag 15 oktober om 15 uur: KSK Steenbrugge – KFC Lissewege B.