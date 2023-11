Foeke Buffel loopt leerschool bij KSV Oostkamp B (4B)

De oefensessie voor KSV Oostkamp B was afgelast wegens de abnormale regenval. Toch mocht Foeke Buffel niet in zijn zetel blijven liggen. Hij werd opgeroepen om mee te trainen met de groep die in de tweede afdeling van Voetbal Vlaanderen aantreedt.

Zijn wedstrijden haspelt Foeke Buffel af bij de nationale beloften of bij het team uit vierde provinciale. “Daar beslissen de trainers over. Waar ik ook speel of train, op mijn inzet zal nooit iets aan te merken zijn. Voor ons zijn resultaten niet belangrijk, wel leerschool doorlopen. En ja, er zijn hoe dan ook tieners die zullen doorstoten naar ons vlaggenschip. Daar letten algemeen coördinator Hans Mulier en T1 Kurt Delaere nauwlettend op. Blijkbaar is mijn motivatie hen opgevallen, want ik mag vaak met de A-ploeg oefenen. Daar leer ik veel bij, al mag ik me geen seconde laten afleiden. Die snelheid van uitvoering is verschroeiend. Natuurlijk droom ik van nationale, maar hoe meer ik met die jongens in contact kom, hoe meer ik besef dat ik nog een lange weg te gaan heb.”

Volle buit

“Met KSV Oostkamp B maken we ons nu op voor de derby tegen Ruddervoorde. Dat is een wedstrijd zoals een ander. Toevallig speelt daar een naamgenoot van mij, Dylan Buffel, al zijn we geen familie. En neen, de beroemde Thomas Buffel behoort evenmin tot onze clan.”

“Met Oostkamp B prijken we op kop van de rechterkolom. Week na week geven we het beste van onszelf in klimmen en dalen. Ruddervoorde staat voorlaatste. Ik hoop enkel dat het een match wordt vol spanning en dat we de volle buit wegkapen. Mijn voetbalcarrière startte bij de U8 van Roeselare. Een jaar later verhuisde ik naar Cercle tot aan de U16. Toen ik wegens een blessure de voorbereiding miste, mocht ik vertrekken. Vrienden loodsten mij naar De Valkaart. Ik was nog geen 16 jaar oud en mocht al aantreden bij de U17. Misschien volgt nu de doorbraak. Ik mag ambitie hebben, hè?”

(JPV)

Zondag 19 november om 15 uur: KDC Ruddervoorde B – KSV Oostkamp B