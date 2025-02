Dominic Janssens (KVC JEI – 4B): “Ploeg wil groeien”

KVC JEI begon niet onaardig aan 2025. Maar na de zege tegen Westrozebeke werd opnieuw vier keer verloren. Tegen de betere ploegen van de reeks, dat mag als excuus worden gehanteerd. Zaterdag trekt de fusieploeg naar SVD Kortemark, eveneens een ploeg uit de rechterkolom.

“De voorbije speeldagen hebben we onze eigen play-off 1 afgewerkt”, lacht trainer Dominic Janssens. “Want het waren allemaal ploegen uit de huidige top zes. Slecht deden we het niet. Vorige zaterdag speelden we thuis tegen Oostkamp B, ploeg uit de top drie. We probeerden het iets behoudender aan te pakken. Dat ging goed tot we in minuut 77 een tweede goal slikten. Dan moesten we iets proberen en merkte je snel het verschil in kwaliteit.”

De risico’s werden snel afgestraft. Afgaande op het klassement een logische 0-4-nederlaag. “Nu volgen matchen tegen ploegen die meer in onze buurt staan”, blikt Janssens vooruit. “Er staan ook nog enkele leuke derby’s op de kalender. Het is de bedoeling om dit eerste seizoen op een goeie manier af te sluiten. Er moet zeker nog iets mogelijk zijn.”

Zaterdag trekt JEI naar Kortemark. Thuis werd met 0-5 verloren. “Toen hadden we voor de aftrap uitgebreid afscheid genomen van de plots overleden Sam Monstrey en stonden we na een paar minuten 0-2 achter”, herinnert Janssens zich nog. “Kortemark staat niet ver boven ons. Als we nog iets willen doen in deze competitie is dit het moment.”

Intussen bereidt KVC JEI het seizoen 2025-26 voor. “We hebben geprobeerd om ons een beetje te versterken. De club wil groeien, de ploeg ook. We willen volgend seizoen verhuizen van de rechterkolom naar de eerste helft van het klassement.”

Voor volgend seizoen trok de fusieploeg doelman Niels Germonpré en aanvaller Totti Devreker (Koekelare B) en Quinten Denys (Handzame) aan. “Vier extra transfers moeten nog worden afgerond”, aldus Janssens. “De meeste van onze spelers hebben aangegeven te blijven.” (HF)

Zaterdag 22 februari om 19.30 uur: SVD Kortemark – KVC JEI.