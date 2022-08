Doelman Briek Devos stroomde door uit eigen jeugd VV Westkapelle (4B): “Een reeks hoger spelen zou me wel kunnen bekoren”

Promotie kwam er net niet, al legden de jongens van coach Chris De Bisscop enkele toppers het vuur aan de schenen. Naast het Basecamp van Club Brugge wordt er naarstig doorgewerkt om het geheel verder te doen groeien. VV Westkapelle evolueert naar een vereniging waarmee heel serieus rekening mee zal moeten gehouden worden.

T1 Chris De Bisscop nam afscheid van zijn assistent, de kranige zeventiger Albert De Waegenaere. In diens plaats kwam de gelouterde Ulrik Maertens. Enkel kernspeler Bart Strubbe stopte. Volgende neofieten willen hun meerwaarde bewijzen: Jordy Bomberna (Damme), Frederik Inghelbeen (Dosko Sint-Kruis), Aleksandar Janevski (vrij), Thomas Van Poucke (jeugd Oostkamp) en Gert-Jan Van Loo (2 jaar stilgelegen en eerder actief bij Kleit).

Tussen de palen trok de hoofdcoach vorig kampioenschap resoluut de kaart van Briek Devos. Chris De Bisscop legt uit waarom: “Vanaf onze eerste oefensessies samen zag ik dat Briek Devos teerde op zijn puur talent en atletisch vermogen. Stevig afzien was niet aan hem besteed. Geen moment liet ik zijn hoofd gerust: hij is geëvolueerd naar een waar trainingsbeest en plukt daar nu de vruchten van. Als onze goalie niet versaagt zal hij nog belangrijker worden als één van onze sterkhouders. Zelf geloof ik rotsvast in hem.” Briek Devos doorliep alle jeugdrangen bij VV Westkapelle. “Natuurlijk ken ik de vereniging door en door.”

“Toen de eerste ploeg het even voor bekeken hield keepte ik geconcentreerd verder in de jeugdcompetities. Telkens weer mocht ik doorschuiven naar een hogere reeks zodat ik als 17-jarige een vaste waarde werd in de reeks U21. Eén keer zocht ik andere oorden op en waagde ik mijn kans bij Dosko Sint-Kruis. Geen kwaad woord over de Bruggelingen maar na een half seizoen pakte ik al opnieuw ballen bij VV Westkapelle.”

“Afgelopen kampioenschap verliep naar wens. Met een zesde positie misten we nipt de promotie. Vooral in de heenronde bleek het zoeken geblazen naar de ideale defensie. Onze sportieve leiders slaan geen stappen over, alles op zijn tijd. Al vanaf de eerste training in juli stel ik vast dat de nieuwelingen zich wonderwel aanpassen. Wij zijn allemaal vrienden en sluiten niemand uit. Een reeks hoger zou me wel kunnen bekoren, maar dan wel liefst bij mijn huidige vereniging. Ik denk wel dat we zullen meestrijden voor de prijzen, tenminste als we elke keer onze kop voor de bal leggen. Daar zal T1 Chris De Bisscop wel op hameren, het is een coach met een gouden hart maar bikkelhard.” (JPV)