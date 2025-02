Diego Seron (Aartrijke 4B): “Ik voel ergens twijfel”

Na 2-1-winst tegen KDC Ruddervoorde B nestelt KVV Aartrijke zich op plaats twee in vierde provinciale B, op zes punten van leider KEG Gistel. Voor rood-geel wordt februari, met partijen bij KSKV Zwevezele (derde) en KSV Oostkamp B (vierde), cruciaal.

Diego Seron (28) opende tegen Ruddervoorde B kort na de rust de score. “Eigenlijk domineerden we de hele partij, maar we vergaten te scoren”, beweert Seron. “Onze doelman Nicolas Tant pakte ook uit met een paar sterke tussenkomsten. Hij hield ons enkele keren recht.”

Eindrondeticket

Na de winterstop pakte Aartrijke onder trainer Davey Rossel twaalf op twaalf. De club zit, na de desastreuze nul op negen voor Nieuwjaar, weer op koers voor een eindrondeticket. “Neen, aan de titel wordt niet meer gedacht”, gaat Seron verder. “Wij zouden alles moeten winnen, wat heel moeilijk is. Ik weet niet of deelnemen aan de nacompetitie nog in de spelersgroep leeft. Rond Nieuwjaar zijn er wat perikelen geweest. Ik voel ergens twijfel”, zegt Seron nog.

Volgens Seron zullen heel wat spelers de club verlaten. Hij gaat zelf ook andere oorden opzoeken, maar beweert die knoop nog niet te hebben doorgehakt. “Ik geef tot het einde van het seizoen alles voor KVV Aartrijke”, benadrukt Seron. “Na die nul op negen is er twijfel gezaaid. Er werd niet meer gefocust op wat belangrijk is. Praatjes vanuit het bestuur, vanuit de spelersgroep, van overal: daar liep het volgens mij mis. Er is te veel gebeurd wat mij niet aanstaat. Dus vertrek ik op het einde van dit seizoen.”

Zonder twijfel zal Seron aanbiedingen hebben. Hij zit in deze competitie aan een tiental doelpunten. In de coronaperiode stopte hij met voetballen bij nationaler KM Torhout. Na een sabbatjaar werd hij door z’n schoonbroer en een vriend overtuigd om bij Zedelgem te hervatten. Eind vorig seizoen koos hij voor het project KVV Aartrijke, drie reeksen lager. (HF)

Zaterdag 8 februari om 19.30 uur: KSKV Zwevezele KVV Aartrijke.