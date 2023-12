“Deze club is één grote familie geworden”: Jo Wallaert over succesverhaal bij KFC Damme

Op de website van KFC Damme is vermeld: Samen met trainers, coaches, spelers en supporters werkt het bestuur hard om de doelstellingen van de vereniging te realiseren en de voetbalervaring bij KFC Damme onvergetelijk te maken. Wij gingen ons licht opsteken bij Jo Wallaert, de ondervoorzitter die de funderingen legde voor het succesverhaal.

Provinciaal label

Toen er plannen gesmeed werden om de jeugd van SVV Damme en KFC Moerkerke te doen samenwerken, uitte Jo Wallaert legendarische woorden: “Waarom gaan we niet voor één globale samensmelting?” Het idee werd doorgedreven en nu is KFC Damme een succesverhaal.

Jo Wallaert woont pal tegenover de site in Sijsele en pleit voor een rustige opbouw. “De jeugdwerking is nu reeds hoopgevend maar we willen dat stapje hoger zetten. Dus proberen we ons gewestelijk label in te ruilen voor het provinciale label. Zo wordt de stap naar de eerste ploeg wat gemakkelijker. Wat ons vlaggenschip betreft, hunkeren we ernaar ooit uit vierde provinciale weg te geraken, al plakken we daar geen termijn op. Onze trainers zullen nooit druk ondervinden. Ook de dames maken deel uit van ons succesverhaal. Hun trainer Okwor Odinaka ademt voetbal en zijn oefensessies worden op lof onthaald.”

luchtballoneffect

“Akkoord, we schoten verschroeiend uit de startblokken met onze eerste ploeg, oogstten 12 op 12 maar alles wat we deden, zat mee. We hoefden maar te blazen en de bal ging tegen de netten. Eind september, op bezoek bij Zwevezele, gingen we met 5-1 onderuit. Onze trainer gewaagde van een luchtballoneffect. Alle voetjes stonden weer op de grond. Nu prijken we op stek drie, een correcte waardemeter volgens mij. We hebben nog één opdracht voor de boeg dit kalenderjaar: een trip naar Oostkamp B, altijd moeilijk.”

Vincent Goemaere

“We zijn één grote familie geworden. De trainers zijn mijn vrienden, net als afscheidnemend voorzitter Filip Babylon. Die schitterende mens bracht zelf zijn opvolger aan. Vincent Goemaere wordt onze nieuwe grote baas. Hij drukt langzaam maar zeker zijn stempel als een ware people manager terwijl Filip beschikbaar blijft. En wat mezelf betreft, laat me maar mijn ding doen in de schaduw voor die prachtvereniging.” (JPV)