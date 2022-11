Demmy Verschaeve (KVV Aartrijke 4B): “Niet op schema om twintig goals te halen”

Als KVV Aartrijke de eindronde voor promotie naar derde provinciale wil halen, moet de thuismatch tegen rode lantaarn FC Lissewege B gewonnen worden. Dat beseft ook Demmy Verschaeve (29), na het uitvallen van Florian Cavey, kapitein van de rood-gelen.

“Aan de titel moeten we niet meer denken, leider Wingene laat geen steken vallen”, weet Verschaeve. “Een eindrondeticket blijft wel mogelijk. Want we staan, met één match minder, op drie punten van de vierde plaats. Doelpunten maken, dat is ons voornaamste probleem. We hebben veel kansen nodig om een goaltje te scoren. Achteraan zit het goed, we slikken niet zoveel goals.” Zeventien om precies te zijn, op leider Wingene na het beste cijfer in de reeks. Met 26 goals uit twaalf wedstrijden scoort Aartrijke beduidend minder dan de meeste ploegen die in de stand net voor hen staan. Enkel Steenbrugge (25 treffers) doet minder goed dan Aartrijke. “Voor de start van de competitie durfde ik dromen van een seizoen met twintig doelpunten”, geeft Demmy Verschaeve toe. “Ik speel op de tien en zit momenteel aan vijf goals. Niet echt op schema om na dertig speeldagen aan twintig rozen te geraken.”

Productiviteit

Misschien kan Verschaeve, aan zijn tiende seizoen in het eerste elftal van z’n moederclub toe, zondag tegen Lissewege z’n persoonlijk totaal opdrijven. “Ik heb gezien dat Lissewege vrij veel doelpunten toestaat”, gaat de verkoper van dakmaterialen verder. “We zouden zondag niet in de problemen mogen komen. Hoewel, die ploegen uit de bodem van het klassement zijn soms de gevaarlijkste om punten tegen te verliezen. Dat mag ons niet overkomen. Als we onze productiviteit de komende weken en maanden een beetje kunnen opdrijven moet het mogelijk zijn om de eindronde te spelen.” (HF)

Zondag 4 december om 15 uur: KVV Aartrijke FC Lissewege B.