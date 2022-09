Broos Devriendt over FC Sint-Joris (4B): “Dit jaar moeten we toch echt mikken naar hogere reeks”

De jongens van Overleie zetten de competitie in met een ruime overwinning tegen nieuwkomer KSC Blankenberge B. Broos Devriendt zette de kroon op het werk met de zevende treffer.

Als 16-jarige blonk Broos Devriendt uit in de reeks U21. Zijn vlekkeloze traptechniek en inworpen naar de tweede paal betekenden bijkomende sterke wapens. Toen hij doorstroomde naar het vlaggenschip werd hij binnen de kortste tijd een vaste waarde.

“Afgelopen kampioenschap keerde ik terug naar de schaapstal. In het coronajaar haspelden we amper zes competitieduels af. Ik had voor tweede provinciale gekozen en kon in Veldegem het niveau probleemloos aan. Steevast verscheen ik aan de aftrap. Maar ik miste de maats enorm en zag op tegen de verre verplaatsingen. Vorig jaar misten we de promotie, nu zouden we toch echt moeten mikken naar de hogere reeks”, toont Broos Devriendt zich ambitieus.

“Ettelijke spelers met wie ik de jeugdrangen doorliep, voetballen nu aan mijn zijde bij het vlaggenschip. In onze reeks zijn meer dan de helft van de opponenten B-ploegen. Dit is geen kritiek, puur een vaststelling. Soms worden ze versterkt door herstelde kanjers uit de A-ploeg, soms moeten ze jeugdspelers opstellen. Anderzijds zitten daar serieuze kleppers tussen, zoals we vorig kampioenschap hebben ervaren met KFC Varsenare B.”

“We worden al jaar en dag getraind door een fantastisch duo: Peter Van Quathem en Nico Lootens. Als eerstgenoemde op reis is voor zijn werk dan neemt Nico over, hij is een subliem meubelstuk in ons midden. De kop is eraf, we wonnen onze eerste competitieopdracht tegen een neofiet. Nu volgt het zware werk met eerst een trip naar Westkapelle en vervolgens een thuistreffen tegen Aartrijke. Volgens mij zijn dat serieuze rivalen in de strijd voor promotie.” (JPV)

Zondag 11 september om 15 uur: VV Westkapelle – KFC Sint-Joris Sportief.