Beslissende topper voor KVC Wingene (4B): “Onze enige tegenstander? Die zijn wij eigenlijk zelf”

KVC Wingene maakt zich op voor de topper tegen KFC Varsenare B. Bij winst springen de troepen van trainer Marino Gruyaert naar de eerste plaats en nemen ze een optie op de titel in vierde provinciale B.

Na vorig seizoen naast promotie te hebben gegrepen staat KVC Wingene opnieuw voor dezelfde situatie. Toch is die iets anders dan een jaar geleden. Trainer Marino Gruyaert geeft aan dat het op een paar punten anders is en dat zij nu meer kans maken om kampioen te spelen. “Vorig seizoen stonden we onverwacht op een promotieplaats, maar nu hebben we het niet onder stoelen of banken gestoken dat we kampioen wilden spelen”, aldus Marino.

“Ik heb nu ook een bredere en potentieel sterkere kern. Ook hadden we toen in de beslissende fase te maken met geblesseerde en geschorste spelers. Zo was er een wedstrijd waarbij liefst negen basisspelers aan de kant stonden. Dat is nu niet het geval, waardoor de kans groter is dat we onze ambitie waar kunnen maken.”

Leider af

“Neem nu onze wedstrijd tegen Wenduine twee weken geleden waarin we gelijkspeelden en Varsenare ons voorbijglipte en de koppositie pakte. In deze thuiswedstrijd verdienden we absoluut de drie punten. Ik spreek niet graag over de scheidsrechter, maar in die wedstrijd heeft hij de tweede helft volledig gemist, dat gaf zelfs Wenduine toe. We verdienden zelfs twee strafschoppen die niet werden gefloten. Iedereen bij ons was gefrustreerd.”

“De wedstrijd tegen Varsenare zal bepalend zijn voor de eindafrekening. Wij hebben een kleinere kern dan de opponent. Zij kunnen putten uit een 60-tal spelers, want zij hebben ook een ploeg in eerste provinciale, een beloftenploeg en U19. Ik heb kern van een 18-tal spelers. Wij hebben tot nu toe 22 spelers gebruikt, zij 39. Wij zullen er alles aan doen om te tonen wie we zijn en wat we kunnen. Nu zijn er nog drie vraagtekens die we proberen klaar te maken en Niels Taveirne en Dario Vangampelaere zijn geschorst. Charles Windels komt uit de blok, maar hij heeft een schitterende mentaliteit die ik bij al mijn spelers wens. Of Varsenare onze eerste titelconcurrent is? Ik denk dat wijzelf dat zijn.”

(WD)

Zaterdag 11 februari om 19.30 uur: KVC Wingene – KFC Varsenare B