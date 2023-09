Benny Bleyaert blijft FC Damme (4B) trouw

Als bestuursleden Filip Babylon en Jo Wallaert iets bekokstoven dan verrichten ze geen half werk. Ze realiseerden de fusie tussen SVV Damme en FC Moerkerke. Na één jaar bloeide de jeugdwerking als nooit voorheen. De eerste ploeg slabakte evenwel en degradeerde naar het vagevuur.

Filip en Jo trokken hun stoute schoenen aan en haalden het trainersduo terug dat in de gloriejaren de nationale reeksen bereikten. Johnny Bleyaert en Koen Thiebaut zetten hun schouders onder de fusieploeg. Met hun ervaring en breed netwerk trokken ze de nodige versterkingen aan. Nu lijkt het nieuwe geheel te sterk voor vierde provinciale: alles gewonnen, 16 keer gescoord na vier duels en geen enkel tegendoelpunt geïncasseerd.

Meubelstuk Benny Bleyaert maakt alles mee vanop de eerste rij als teamafgevaardigde. “Als 17-jarige begon ik te voetballen in Sijsele en haalde de eerste ploeg. Later werd ik trainer en jeugdvoorzitter. Nooit liet ik de vereniging in de steek. Ik was 17 jaar toen ik me aansloot nu tel ik 53 lentes. In 2010 werd ik getroffen door het noodlot. Ik viel van een stelling en zag de dood voor ogen. Een dubbele schedelboring bracht soelaas, ik loop hier nog rond. Tot veel ben ik niet meer in staat maar het wedstrijdblad invullen en naast mijn broer zitten in de dug-out lukt wel nog.”

“Ik was overtuigd dat broer Johnny zou terugkeren naar de club van zijn hart. Hij kent iedereen door en door terwijl hij Jo Wallaert als zijn beste vriend beschouwt. Daarenboven werd hij herenigd met Koen Thiebaut, ook een trouwe kameraad van hem. Broerlief is een voetbalkenner tot en met. Menselijke warmte schat hij zeer hoog in.”

Groeiende aanhang

“Akkoord, we walsen doorheen de competitie en scoren aan de lopende band al moet ik eerlijk toegeven dat het niveau van vierde provinciale een rampzalige diepte heeft bereikt. Ik ben overtuigd dat onze twee trainers net een paar weken te laat arriveerden vorige competitie. Anders waren we gegarandeerd in derde gebleven. Nu maken we ons op voor de trip naar Zwevezele en een week later komt Oostkamp op bezoek. We willen onze steeds groeiende aanhang laten genieten, zowel op verplaatsing als thuis.” (JPV)