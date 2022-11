Aaron Deruddere en KVC Wingene (4B) klaar voor topper: “Terug bij de ploeg waar het begon”

KVC Wingene is de leider in vierde provinciale B. Dit seizoen kende het nog geen nederlaag, scoorde het heel wat en stond het weinig doelpunten toe. De grote vraag is echter of ze dit seizoen niet hetzelfde zullen meemaken als vorig seizoen.

“Ik was er vorig seizoen nog niet bij toen de club op het nippertje naast de promotie greep”, aldus middenvelder Aaron Deruddere (26), die overkwam van KSV De Ruiter maar een jeugdproduct van KVC Wingene is. “Vergelijken met vorig seizoen gaat echter niet op. Toen zorgden blessures in de eindfase ervoor dat de promotie niet doorging. Nu is dat echter anders, want de kern is breder en kwalitatief sterker.”

“We staan nu aan de leiding en zullen stevige concurrentie voor de titel hebben van Wenduine, onze tegenstander van nu zaterdag. We moeten de lijn waaraan we nu bezig zijn proberen door te trekken. Hoe dan ook ben ik super tevreden over de terugkeer naar de club waar het voor mij allemaal begon. We hebben een goede bende, de sfeer zit goed.”

T1 Marino Gruyaert pikt even in. “Ons eerste seizoen viel door corona in het water, de echte opstart leverde vorig seizoen net geen promotie op omdat het op het einde nog fout liep”, aldus Marino. “Dit jaar moet het bingo zijn, maar nooit heb je alle factoren in de hand. Kijk naar Alexis De Weerdt, onze ex-topschutter. Vorig jaar ging hij in oktober door zijn knie en ondanks een doorgedreven revalidatie kreeg hij medisch verbod om verder te voetballen. Met Gilles Vandenberghe, die overkwam van Zerkegem, beschikken wij over een nieuwe killer voorin. Zondag trekken we naar Wenduine, dat bij Torhout KM verrassend punten verloor, maar altijd kan rekenen op hun scoremachine Tiebe De Smedt. Beide topspitsen zullen wellicht het resultaat bepalen.” (WD)

Zaterdag 12 november om 19.30 uur: KSK Wenduine KVC Wingene.