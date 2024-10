“Zeven goals in acht matchen is gewoon veel te weinig”: FC Westouter kampt met probleem in de afwerking

Het is voorlopig niet de start waar ze bij FC Westouter op gehoopt hadden: na acht matchen tellen ze nog maar negen punten en scoorden ze slechts zeven keer.

Vooraf koesterde FC Westouter eindrondeambities. Na acht speeldagen staat de ploeg uit Heuvelland op de achtste plaats. De drie recentste matchen gingen verloren, telkens zonder ook maar een doelpunt te scoren. “We hadden er zeker meer van verwacht”, geeft trainer Stijn Rassalle (42) toe. “Het is enorm frustrerend dat we geen goals meer kunnen maken. Zeven stuks in acht matchen is gewoon veel te weinig.”

Ook tegen JV Lo-Reninge (0-4-nederlaag) kwam FC Westouter niet tot scoren. “We kwamen nochtans vier keer alleen voor de Lo-Reningse keeper. Aan de overzijde slikken we vrij makkelijk doelpunten. Voetballend moeten we niet onderdoen en op dat vlak zie ik wel beterschap. In het begin speelden we vaak minder goed voetbal. Nu kunnen we al onze voet zetten naast de topploegen uit de reeks, helaas zonder puntengewin. Ik kan mijn jongens echter weinig verwijten. De sfeer is goed en ze zijn met veel op training. Het scoringsprobleem zal vooral door henzelf opgelost moeten worden. Ze moeten geloven in zichzelf. Op training wordt er ook op afwerking gewerkt, maar een match is nog altijd een ander gegeven. Zelf stond ik vroeger ook voorin, al zit een comeback er niet meer in”, lacht Stijn.

Lange winterstop

Voor Westouter komen er nog zes matchen aan voor de jaarwissel. “De jongens kregen na zondag wel een tik, maar we gaan ons hoofd niet laten hangen. Er kan nog veel goedgemaakt worden. Zaterdag wacht met Eendracht Jonkershove een ervaren ploeg met veel gestalte. Ik verwacht niet dat we voetballend de mindere zullen zijn, maar het is zaak om onze focus de hele match te houden. Daarna spelen we nog vijf keer voor onze lange winterstop. De match tegen KV Koksijde-Oostduinkerke B hebben we na onderling overleg een week vooruitgeschoven”, aldus Stijn, die na het vertrek van Luc Debeer nog een assistent zoekt. “Er is nog niet veel respons op onze vacature, maar we bouwen intussen verder. Hopelijk volgen de resultaten nu ook.”