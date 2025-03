Yoshi Lefebvre debuteert met ruime zege bij FC Westouter

Na het vertrek van trainer Stijn Rassalle nam Yoshi Lefebvre vroeger dan verwacht het sportieve roer over bij FC Westouter (4A). In zijn debuutmatch werd meteen gewonnen en zo doet Westouter nog steeds mee voor een eindrondeticket.

Yoshi Lefebvre zou pas vanaf volgend seizoen trainer worden van de eerste ploeg. De 32-jarige Poperingenaar begon vorige week al aan zijn nieuwe opdracht, door het vertrek van zijn voorganger Stijn Rassalle. “Aangezien er geen hulptrainer was om over te nemen, vroegen ze aan mij of ik bereid was om vroeger in te stappen”, vertelt hij. “Ik zie het als een inloopperiode naar volgend seizoen toe. De voorbije jaren heb ik vooral ervaring opgebouwd bij de jeugd van KVK Westhoek.”

FC Westouter is geen onbekend terrein. “Ik was er zelf actief onder wijlen Dirk Maes. Voordien genoot ik mijn jeugdopleiding bij KFC Poperinge. Vorig weekend stond ik na lange tijd zelf nog eens op het veld bij de beloften. Er was een groot spelerstekort. Het is niet de bedoeling om vaker te spelen, maar nu was het een noodsituatie. We hadden voor de beloftenmatch maar zeven beschikbare spelers en moesten dus een beroep doen op een aantal jongens die al een tijdje niet meer gevoetbald hebben.”

De aanpassing voor de nieuwe trainer verliep vlot. “Als ex-speler heb ik een band met deze fijne club. Enkele ex-ploegmaten zitten nu in het vernieuwde bestuur en zo werden de contacten gelegd. Het is mooi dat ik hier mijn carrière bij een eerste ploeg kan starten. Bovendien kan ik als jonge trainer met een jonge spelersgroep werken. Niemand is ouder dan ik.”

Twee vrije weekends

Met de A-ploeg was de match tegen WS Bulskamp zijn vuurdoop. Westouter won met 4-1 en staat vijfde. “Het is niet eenvoudig om er in te komen. Ik probeer wel richtlijnen mee te geven, maar eigenlijk zijn het processen die maanden kunnen duren. Bovendien was de eerste trainingsweek niet ideaal. Dinsdag werd er getraind, maar vrijdag bleef het beperkt tot lopen. Het is door trial and error op training dat de spelers beter worden.”

Zondag komt de nummer zes Eendracht Jonkershove op bezoek in Westouter. Een rechtstreekse concurrent voor de top vijf. “Zij hebben een punt en een match minder. Als we winnen doen we een goede zaak, bij verlies wordt het een lastig verhaal. Na Jonkershove volgen twee vrije weekends en dan kunnen we verder bouwen.”

Naast Yoshi zat Tobias Batteu op de bank als assistent.