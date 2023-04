WS Zarren (4A) verdwijnt na 48 jaar: “Eigenaar terreinen verhuurt niet meer aan voetbal”

Zondag valt het doek over voetbalclub White Star Zarren. De thuismatch tegen rode lantaarn Bulskamp wordt de laatste in de geschiedenis van deze kleine club. Wellicht gaat het Mollestadion weldra volledig tegen de grond.

“We hebben geprobeerd, maar er komt geen verderzetting van WS Zarren”, zucht Marijn Vandromme, speler bij de zondagreserven. “Met enkele mensen zetten we stappen richting het gemeentebestuur van Kortemark, maar de eigenaar van de velden wil niet meer verhuren voor voetbaldoeleinden. Een landbouwer wordt de nieuwe huurder. Wij denken dat op korte tijd alles met de grond gelijkgemaakt wordt. De ontmanteling van het tweede veld is al gestart.”

Dat het eerste elftal zou verdwijnen stond al langer vast. De U10, de enige jeugdploeg van WS Zarren, wordt in standgehouden. “Dat team verhuist naar Handzame”, gaat Vandromme verder. “Voor de B-reserven zijn we nog op zoek naar een oplossing. Onder het stamnummer van WS Zarren kunnen we niet meer spelen. Hopelijk kunnen we voetballen in Kortemark of Handzame. En liefst in de kleuren van WS Zarren.”

Spectaculair einde

De spelers van het eerste elftal trekken zondag voor het laatst hun blauw-witte uitrusting aan. In de thuiswedstrijd tegen Bulskamp viert doelman Kenny Sneyaert z’n afscheid van het voetbal. Topschutter Jordy Timperman – hij scoorde vorige zondag in Gistel (0-3) z’n 48ste, 49ste én 50ste doelpunt van het seizoen – wil er ondanks alles een mooi einde aan breien. “Spijtig dat de ploeg verdwijnt”, jammert hij. “Bij promotie naar derde was drievierde van de spelers gebleven. We willen er zondag een spectaculaire afscheidswedstrijd van maken. Als we winnen eindigen we minstens op de derde plaats. En hebben we de ambitie van voor het seizoen waargemaakt.”

Timperman, die volgend seizoen bij derdeprovincialer Ichtegem speelt, sluit de competitie af met minstens 50 doelpunten. Tot nog toe stond hij in voor meer dan 50 procent van het aantal treffers van Zarren. “Nooit eerder scoorde ik zo veel”, lacht de aanvaller die hoopt dat hij zondagavond z’n trui mee naar huis mag nemen. “Zo’n karrevracht doelpunten is niet alleen mijn verdienste, maar van de hele ploeg.” (HF)

Zondag 30 april om 15 uur: WS Zarren WS Bulskamp.