Wie wordt de ploeg van ‘t stad in Kortemark?

Anton Deneweth (SVD Kortemark): “We zullen de goede formule wel vinden”

Een frisse start voor SVD Kortemark, dat vorig seizoen zijn eerste ploeg opdoekte en verder gaat met de jeugd in vierde provinciale. Zarrenaar Anton Deneweth, die overkwam van SK Nieuwkapelle, blikt vooruit. “Toen ik werd gecontacteerd om de overstap van SK Nieuwkapelle naar Kortemark te maken, heb ik niet lang moeten twijfelen, want dit is een mooi project”, aldus Anton Deneweth. “Kortemark kiest ervoor om een nieuwe weg in te slaan, met een heel jonge kern. Jonge spelers zullen volop hun kans krijgen om zich te tonen. Na een moeilijke voorbereiding heb ik er alle vertrouwen in dat we een goeie formule zullen vinden om mooie resultaten neer te zetten.”

Omdat Kortemark dus een nieuwe weg inslaat, wordt het komende seizoen vooral ook een overgangsjaar. “Doordat we een jonge, maar ruime spelerskern hebben, is het de ambitie om als middenmoter te eindigen. Als we alle neuzen in dezelfde richting krijgen, zullen we in de loop van het seizoen veel stappen zetten. Als club moet je altijd een gezonde ambitie hebben, want zonder ambitie kan je onmogelijk groeien. Mijn persoonlijke ambitie voor dit seizoen is veel bij te leren en als groep elkaar beter te maken”, klinkt het bij de linkerflankspeler.

“Zelf kom ik vooral op conditioneel vlak nog wat tekort en mis ik ook wat matchritme omdat ik door andere verplichtingen een paar keer niet aanwezig kon zijn.”

Met Handzame en Zarren zal ook uitgevochten moeten worden wie de ploeg van ’t stad wordt in vierde A. “Dat is altijd mooi meegenomen, maar ik denk dat het dit jaar vooral belangrijk is om er in die onderlinge duels een aangename wedstrijd van te maken voor spelers en toeschouwers. Als Zarrenaar die bijna zijn hele jeugd in Zarren heeft gevoetbald, wordt de match van eind september tegen Zarren natuurlijk extra speciaal. Enkele vrienden spelen er nog steeds en ik weet dat ze enkele mooie, nieuwe namen hebben binnengehaald. Daar zullen ze dan ook het seizoen met een andere ambitie starten dan wij”, besluit de 21-jarige ex-speler van WS Zarren, KSV Diksmuide en SK Nieuwkapelle.