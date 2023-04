Wat staat er op de slotspeeldag op het spel (vierde provinciale A): FA Nieuwpoort heeft bij winst de titel binnen

FA Nieuwpoort heeft het lot in eigen handen, maar NSVD Handzame ligt nog op vinkenslag om de titel af te snoepen.

In vierde provinciale A staat op de laatste speeldag nog de titel op het spel. Het tweede gerangschikte KV Koksijde-Oostduinkerke komt daar niet meer voor in aanmerking. In een reeks van 15 ploegen heeft het team al de 28 matchen afgewerkt, komend weekend is de ploeg bye. Maar NSVD Handzame (59 punten) kan nog voorbij leider FA Nieuwpoort (61 punten). Als Handzame bij VV Koekelare wint en FA Nieuwpoort blijft bij JV Lo-Reninge op een gelijkspel steken, dan eindigen beide teams met 62 punten en evenveel gewonnen wedstrijden. Maar het doelsaldo van Handzame zal dan altijd beter zijn.

Als Nieuwpoort het haalt, speelt Handzame eindronde met KVV Koksijde-Oostduinkerke en WS Zarren. Op de vijfde plaats kan SVD Kortemark (54 punten) nog ingehaald worden door WS Adinkerke (52 punten).

Eindronde vierde provinciale

Ook hier wordt de eindronde volgens het nieuwe principe gespeeld. Per reeks gaan vier ploegen in de bokaal, 16 in totaal dus. Die worden (reeksen dooreen) tegen elkaar geloot, de wedstrijden worden zonder return gespeeld. De acht winnaars stoten door en spelen tegen elkaar. De vier ploegen die daar aan het langste eind trekken promoveren. Bij de verliezende ‘finalisten’ wordt nog een klassementje gemaakt (van de eindronde, niet van de competitie) om eventuele extra stijgers aan te duiden.