Voorzitter Youri Legein is tevreden over seizoen van FA Nieuwpoort (4A): “Stapsgewijs groeien is ons motto”

Over enkele weken zit het eerste échte seizoen van FA Nieuwpoort erop. Na een coronajaar met heel wat onzekerheden mocht de nieuwe voetbalclub in september voor het eerst aantreden met een team in vierde provinciale.

“Over het hele seizoen bekeken, hebben we het niet zo slecht gedaan”, stelt voorzitter Youri Legein. “Tot Nieuwjaar deden we het zelfs heel goed, maar sinds enkele weken kampen we met nogal wat geblesseerden en dat vertaalt zich in wisselvallige resultaten. Het was een bewuste keuze om met een beperkte kern het seizoen aan te vatten en dan weet je dat zoiets kan gebeuren.”

De voorbije maanden kon niemand de voorzitter op boute uitspraken betrappen. “Het is een nieuw verhaal en we willen met het bestuur vooral dat de club stapsgewijze groeit. We hebben dit jaar duidelijk progressie gemaakt en willen op de ingeslagen weg verder gaan. We leren uit onze fouten en tekortkomingen. Er is duidelijk nog heel wat groeimarge, maar het allerbelangrijkste is dat we financieel gezond blijven. Onze aandacht richt zich niet enkel op het fanionteam, maar evenzeer op de jeugdploegen. We bouwen doelbewust aan een vereniging met een stevige structuur”, aldus Youri Legein.

FA Nieuwpoort staat niettegenstaande het verlies in de laatste thuiswedstrijd tegen Lo-Reninge nog steeds op een plaats die uitzicht biedt op een eindrondeticket. “De partij van zaterdag tegen Beaufort Middelkerke wordt voor het team alweer een speciale wedstrijd. Enkele spelers staan tegenover jongens waarmee ze vroeger hebben samengespeeld. Dat zorgt altijd voor een speciale sfeer. Beaufort is torenhoog favoriet, maar we geven ons uiteraard niet gewonnen.”

“Eigenlijk zijn de daaropvolgende wedstrijden veel belangrijker dan die derby tegen Beaufort Middelkerke. Als we nog enige kans op deelname aan de eindronde willen vrijwaren, moeten we na zaterdag drie wedstrijden op een rij winnen. Als we daar niet in slagen zijn we geen waardige kandidaat voor die nacompetitie”, stelt de voorzitter van FA Nieuwpoort heel cru.

“Volgend jaar leggen we de lat iets hoger. We doen er alles aan om de groep samen te houden en eventueel te versterken. We gaan hoe dan ook verder op de ingeslagen weg. Stapsgewijze groeien is ons motto.” (PDC)

Zaterdag 19 maart om 19 uur: Beaufort Middelkerke – FA Nieuwpoort.