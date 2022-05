Voorzitter Peter Hanne (KVP Gits – 4A) is blij met de promotie: “We willen uitgroeien tot gezonde derdeprovincialer”

Wat niet lukte in de reguliere competitie lukte wel via de eindronde: KVP Gits promoveert naar derde provinciale. Na een penaltythriller werd Koksijde Oostduinkerke uitgeschakeld en mag Gits het terug een reeks hoger proberen.

Peter Hanne is alvast een tevreden voorzitter. “Op de slotspeeldag grepen we naast de titel en hingen de kopjes naar beneden”, aldus Peter. “Vorige week verloren we dan de heenwedstrijd met 2-1 en was er wel wat twijfel. Maar de promotie is verdiend. We streden tot de laatste speeldag voor de titel en behaalden 70 punten. Onze ambitie was promotie dus mogen we van een geslaagd seizoen spreken.”

Hopen op Derby

Het is nog afwachten in welke reeks Gits volgend seizoen uitkomt. “Geografisch liggen wij in het midden van de provincie, waardoor zowel A, B als C mogelijk zijn. We hopen uiteraard op een derby tegen Eendracht Hooglede en graag ook SK Staden.”

“Een derby brengt altijd veel volk en ambiance met zich mee. We willen een rustig seizoen draaien in derde. We haalden al een paar versterkingen, maar als de opportuniteit zich voordoet, kan er nog wel iets bijkomen. Op lange termijn willen we uitgroeien tot een gezonde derdeprovincialer. De omkadering zit alvast goed en we kunnen rekenen op trouwe sponsors.”

(JT)