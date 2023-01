Voorzitter gooit handdoek: verdwijnt WS Zarren (4A)?

Belangrijke vergadering zaterdagvoormiddag bij vierdeprovincialer WS Zarren. De toekomst van de voetbalclub staat op het spel. Voorzitter Patrick Devrome (54) gooit sowieso de handdoek.

“Ik ben zeven of acht jaar voorzitter, ik stop ermee”, benadrukt de bakker. “In de pers verschijnen berichten die laten uitschijnen dat WS Zarren eind dit seizoen wordt opgedoekt, maar dat staat helemaal niet vast. Het ziet er niet goed uit, dat moet ik toegeven. We moeten de mensen die eraan denken de leiding van de club over te nemen een eerlijke kans geven.”

Zaterdagvoormiddag valt de beslissing. Op sportief vlak doet het eerste elftal het in vierde A uitstekend. Zondag werd de topper bij Koksijde-Oostduinkerke met 1-3 gewonnen. “We kunnen nog kampioen spelen”, gaat Devrome verder. “Jammer genoeg komt er geen volk naar het voetbal. Ik telde in Koksijde hooguit dertig toeschouwers. Ook de transferperiode is rot. Als een speler in september drie sterke wedstrijden speelt wordt hij al benaderd door andere clubs. In derde en vierde provinciale zou er niet betaald mogen worden.”

Het gemeentebestuur van Kortemark stuurt aan op één ‘grote’ club. “Een nobele gedachte”, geeft Devrome toe. “Handzame doet op zichzelf verder. In Zarren staat niemand te springen om naar Kortemark naar het voetbal te gaan kijken.” (HF)