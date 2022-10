Vierdeprovincialer verliest met 15-0: zwaarste nederlaag ooit?

Niet in Union – Club Brugge of in Standard – Anderlecht, maar wel in KV Koksijde Oostduinkerke – VV Koekelare B in 4de provinciale A viel de meest opvallende uitslag van afgelopen weekend te noteren. Daar werd het namelijk 15-0. Koekelare-trainer Kim Fernande spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

“Laat me zeggen dat we niet ons beste weekend achter de rug hebben”, kan Kim Fernande de zware nederlaag een dag later al wat relativeren. De pijnlijke nederlaag was volgens hem dan ook een opstelsom van heel wat factoren. “We startten niet goed aan de match en na zeven minuten krijgen we al een rode kaart, waarna de tegenstander meteen daarna ook de 1-0 kan maken”, doet de trainer het verhaal van de match. “Daarna gingen de kopjes al meteen naar beneden en volgde de ene tegengoal na de andere. En dan heeft onze keeper nog een wereldmatch gespeeld, want hij ranselde nog enkele gemaakte goals uit zijn doel. Voor hetzelfde geld kregen we er dertig tegen.”

Verzachtende omstandigheden

Een verklaring voor de pandoering heeft Fernande niet, al ziet hij wel heel wat verzachtende omstandigheden. “Enerzijds speelden we gewoon tegen een enorm sterke ploeg. Ik denk dat Koksijde Duinkerke gemakkelijk mee zou draaien in derde, en zelfs in tweede provinciale. Anderzijds hebben wij zelf heel veel geblesseerden. In de beloftenkern en de B-kern hebben we in totaal veertien blessures. Daardoor hadden negen spelers op zaterdag al moeten meespelen met de beloften vooraleer ze zondag met ons aantraden. Dat zal ongetwijfeld in de kleren gehangen hebben.”

Iets rechtzetten

Voor Fernande, die nog maar drie enkele weken hoofdtrainer is bij Koekelare B, hoeft deze nederlaag geen gevolgen te hebben. “De jongens weten zelf ook wel dat het een non-match was. Al hebben ze wel iets recht te zetten. Komend weekend moeten ze bewijzen dat dit gewoon een off-day was.”

Koekelare B staat na acht speeldagen op een tiende plaats. Koksijde Oostduinkerke is de trotse leider.