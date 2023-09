Vader en zoon Wittesaele verenigd bij KEG Gistel (4A)

Sinds coach Kenny Wittesaele (41) bij KEG Gistel aan het roer staat, heeft het fanionelftal na een rampjaar duidelijk een nieuwe start genomen. Na vier wedstrijden tellen de rood-witten tien punten en staan ze op amper twee punten van leider KV Koksijde-Oostduinkerke. De ervaren coach, die vorig seizoen heel bewust een sabbatjaar inschakelde, bracht ook zijn zoon Rinaldo (17) mee naar KEG Gistel. Hierdoor staan vader en zoon minstens één keer per week samen op het trainingsveld.

“Rinaldo speelde vorig seizoen bij de beloften van Vamos Zandvoorde en door een gebrek aan spelers mocht hij ook regelmatig met het fanionelftal opdraven. Doordat de club geen seniorenploeg meer tussen de lijnen brengt, speelt hij nu bij KEG Gistel.”

“Veel privileges moet Rinaldo niet verwachten, want ik ben strenger en kritischer voor hem dan voor de andere spelers”, gaat vader Wittesaele verder. “Na de training op donderdag selecteer ik samen met mijn T2 dertien spelers van de A-kern voor de weekendwedstrijd. Op zaterdag komen daar na de beloftenwedstrijd nog twee jongens bij. Als Rinaldo een goede wedstrijd speelt, maakt hij kans op een selectie. Anders niet! Indien ik niet objectief en correct zou oordelen, vrees ik dat de andere spelers dit niet zouden pikken.”

“Voor mij is dit geen nieuwe situatie”, vult Rinaldo aan. “Mijn vader was eerder al eens mijn trainer bij de U15 in Koekelare. Ik ben het ook gewoon dat hij komt kijken naar de wedstrijden die ik speel en mij achteraf wat tips geeft. Op de trainingen is hij mijn coach en doe ik net als alle andere spelers zo goed mogelijk wat hij vraagt. Buiten het voetbal is hij mijn vader en dan zie ik hem niet als een voetbaltrainer. Uiteraard praten we veel en vaak over voetbal, want we gaan samen ook kijken naar de thuiswedstrijden van KV Oostende.”

Trotse vader

“Uiteraard ben ik als vader trots op Rinaldo wanneer hij goed speelt, maar hij moet nog veel progressie maken en vooral sterker worden om een basisplaats af te dwingen in mijn fanionelftal”, besluit Kenny Wittesaele. (PDC)