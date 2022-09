Twee vrienden tegen elkaar in derby: “Sportief gezien komt deze derby eigenlijk te vroeg”

Het nieuwe voetbalseizoen is nog maar aan de tweede speeldag toe en dé derby van de Westkust staat al op het programma. Zowel voor KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO) als F.A. Nieuwpoort is het een belangrijke wedstrijd, want beide ploegen ambiëren op zijn minst een eindrondeticket.

Voor Robin Boone (29), die momenteel bij F.A. Nieuwpoort speelt en Tom Hatse (30), die pas sinds enkele maanden de kleuren van KVKO verdedigt, is het geen wedstrijd zoals alle andere.

Beide voetballers zien elkaar nog zelden, maar in het verleden was dit anders. Robin en Tom leerden elkaar kennen toen ze in de jongste jeugdreeksen van VV Coxyde hun eerste voetbalschoenen aanbonden. Later vonden ze elkaar terug bij de beloften van VV Coxyde en het fanionelftal van VV Oostduinkerke. Daarna gingen ze elk hun eigen sportieve weg en speelden ze nooit meer tegen of met elkaar. Zondag komt daar verandering in, want in de derby zien ze elkaar sinds lang terug op een voetbalveld.

“Het wordt een pittige wedstrijd, want KVKO is een heel goeie ploeg. Vorig jaar verloren we in de heenronde met duidelijk cijfers van het team van coach Marc Dawyndt, maar in de terugronde werd het een gelijkspel. Ik hoop om dit jaar eens te winnen. Vorige week wonnen we met ruim verschil onze thuiswedstrijd tegen KEG Gistel, maar het liep niet echt vlot. We waren niet efficiënt genoeg, maar een overwinning zorgt altijd voor een goed gevoel en dat is belangrijk om volgende week naar de buren te trekken”, aldus Robin Boone.

Met rood aangekruist

“Voor een aantal jongens van de ploeg is de derby tegen Beaufort Middelkerke belangrijker, maar voor mij is dat niet zo. De wedstrijd waarin ik Tom Hatse na lange tijd terugzie, staat al een tijdje rood aangekruist in mijn agenda. Tom is een formidabele kerel en een heel goeie voetballer. Hij is altijd positief en blijft rustig in alle omstandigheden. Ik heb altijd heel graag met hem samengespeeld.”

Ook KVKO-speler en Veurnaar Tom Hatse spreekt lovend over Robin Boone met wie hij verschillende jaren de kleedkamer deelde. “Robin is een goeie gast met wie ik in het verleden veel plezier maakte. Als voetballende middenvelder kan hij in heel wat ploegen in hogere reeksen zeker zijn mannetje staan.”

Zondag zullen beide kustteams ongetwijfeld voluit voor de overwinning gaan, maar gelukkig is het resultaat wellicht niet echt bepalend voor het verdere verloop van de competitie.

“Deze derby komt eigenlijk een beetje te vroeg, maar hopelijk zorgt dit voor een open wedstrijd. Thuis kunnen we altijd ietsje meer en moeten we voluit voor de overwinning gaan. Vorig weekend speelden we een degelijke wedstrijd in Zarren en waren we heel efficiënt. Wat de uitslag van deze derby ook wordt, ik zal samen met Robin nadien gezellig bijpraten en een pintje drinken. Het wordt zonder meer een blij weerzien met een heel toffe kerel”, besluit Tom Hatse. (PDC)

Zondag 11 september om 15 uur: KV Koksijde-Oostduinkerke – FA Nieuwpoort.