Trainerswissel bij Fusion Oostende (4A): Dominic Janssens out, Torhoutenaar Kevin Holvoet (ex-Keiem) in

Ondanks de extra inspanningen vanuit Fusion Oostende om de combinatie werk, privé en een opdracht als T1 mogelijk te maken is in onderling overleg beslist de samenwerking met Dominic Janssens als T1 te beëindigen. “We danken Dominic voor de voorbije maanden en bekijken verder welke rol hij binnen de club nog kan opnemen.”

Voorzitter Bruno Lamelyn: “Met de komst van Kevin Holvoet zijn we ervan overtuigd een sterke T1 te hebben die de uitdagingen en ambities van de club mee wil dragen. Werken met het jongste team in provinciale afdeling en tegelijk inzetten op een doelgericht spelersdatamanagement, ondersteund door videoanalyse, vraagt niet alleen ervaring met de ontwikkeling van jeugdspelers maar ook een sterk engagement.”

Passie, geduld en vooral respect

“De tweede club van ‘t stad naar 1ste provinciale brengen, lukt alleen met passie, geduld en vooral respect voor wat de voorbije jaren in de club is geïnvesteerd. Bij de eerste contacten met Kevin werd snel duidelijk dat het aan passie niet zal ontbreken. Hij is net als de sportieve cel overtuigd van het belang van feedback bij jonge spelers en wil zich helemaal geven in een club met een sterke communitywerking.”

“Hij gelooft in snel en attractief combinatievoetbal, wat van hem de perfecte kandidaat maakt om het verhaal van onze sterke, technisch opgeleide jeugd verder te schrijven. We staan honderd procent achter hem.”

KM Torhout

Kevin Holvoet (42) woont in Torhout en werkt als industrieel elektricien in de haven van Antwerpen.. Hij voetbalde zelf als bij KM Torhout, Sporting Keiem, Nieuwpoort en Lo-Reninge. Als trainer was hij vanaf zijn 30 jaar actief als jeugdtrainer U16, U17 en U21 bij KM Torhout. Hij fungeerde drie seizoenen als T2 bij SK Eernegem. Tot nieuwjaar was hij trainer bij Keiem.

“Ik kies nu voor Fusion omdat ik geloof in de strategie van de club. De bedoeling is stap voor stap te evolueren en hogerop te gaan. Ik steek veel passie en energie in mijn trainerswerk. Ik heb getekend tot het einde van het seizoen en dan zien we wel of we de samenwerking verder zetten!”