Trainersduo van competitieleider FA Nieuwpoort A (4A) blijft aan tot einde van het seizoen

Dinsdagavond hield FA Nieuwpoort een Raad van Bestuur en daar werd beslist dat het huidige trainersduo Fabian Demeester en Youri Legein het seizoen zal uitdoen bij de A-ploeg in vierde provinciale A. Youri Legein, die al vijf jaar voorzitter is, maakte ook bekend dat hij zijn mandaat als voorzitter niet zal verlengen.

FA Nieuwpoort nam begin dit seizoen afscheid van Lieven Verkindere. Daarna namen jeugdcoördinator Fabian Demeester en voorzitter Youri Legein over. Zij hadden eerder al ervaring opgedaan als trainer van eerste ploegen. Er zou eind oktober een evaluatie volgen. Uit die evaluatie blijkt nu dat het duo, mede door de wensen van de spelers, aan boord zal blijven tot het einde van dit seizoen.

De ploeg staat na negen speeldagen op de eerste plaats en pakte 25 op 27. Enkel thuis tegen Lo-Reninge werd niet gewonnen (2-2). In deze negen matchen vond de ploeg al 34 keer de weg naar doel, waarmee ze de beste aanval van de reeks hebben. Nu zijn er twee weekends zonder competitie. Op 17 november wacht een verplaatsing naar Bulskamp, de voorlaatste in de stand.

Voorzitter gezocht

Youri Legein gaf op diezelfde Raad van Bestuur ook aan dat hij zijn mandaat als voorzitter niet zal verlengen. “Ik richtte Football Academy Nieuwpoort in 2020 op, samen met penningmeester Sam Trybou en secretaris Karel Dewilde. We startten met twee ploegen en zijn nu een volwaardige club met tien teams van U7 tot eerste elftal. Ik ben trots dat we de club in vijf seizoenen op deze manier konden opbouwen.” FAN gaat op zoek naar een waardige opvolger voor het voorzitterschap.

Gebruik van accommodatie

Er viel nog meer goed nieuws te rapen. “Na een constructief gesprek met de sportdienst van stad Nieuwpoort en in aanwezigheid van schepenen Kris Vandecasteele en Bert Gunst bereikten we een principieel akkoord voor het gebruik van de voetbalaccommodatie”, zegt Youri Legein. “Dankzij deze overeenkomst is de toekomst voor de komende twee en een half jaar verzekerd, met mogelijkheid tot verlenging tot zeven en een half jaar.”