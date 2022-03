Trainer Ringo Taillieu (KVP Gits – 4A) staat plots op één puntje van de leider: “Ondertussen kijken we naar Ichtegem”

Het gaat KVP Gits voor de wind in 2022. De manschappen van Ringo Taillieu lieten nog geen punt liggen en reduceerden hun achterstand op leider KVC Ichtegem van acht punten naar één schamel puntje.

“We zitten in een goede periode”, beaamt Taillieu. “Bovendien slikten we in 2022 nog maar één goal. We spelen misschien niet het mooiste voetbal, maar we houden het wel realistisch. De resultaten zijn er. Het zijn geen wedstrijden meer waarin we vier of vijf keer scoren, maar meestal winnen we met één goaltje verschil.”

Tijdens de winterstop bedroeg de kloof met leider Ichtegem nog acht punten, nu is het verschil teruggelopen tot één punt, waardoor Gits volop meespeelt voor de titel. “Tijdens de winterstop hadden we afgesproken om niet naar de anderen te kijken. We zien wel waar we stranden, maar we beginnen ondertussen toch al eens naar Ichtegem te kijken – ik had niet verwacht dat we zo snel zo veel zouden inhalen. Misschien is het de druk op de leider om elke week te moeten winnen. Het is ook anders spelen als je eerste staat, iedereen wil punten pakken tegen de leider.”

Gits ontvangt nu Alveringem en Bulskamp, daarna volgt de klepper tegen Ichtegem. “In principe moeten we zes op zes kunnen halen. Alveringem is wel aan een reeksje bezig; we wonnen daar met 1-2, maar het is een ambetante ploeg.”

Met veel jeugdspelers

“Ons doel was de eindronde halen. We hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat we graag weer naar derde willen. Het is vooral leuk om zien dat er constant negen à tien jeugdspelers in de selectie zitten. We houden er rekening mee dat een tweede plaats kan volstaan om te promoveren, aangezien er in de hogere reeksen ploegen stoppen, maar uiteraard liefst via de titel.” (JT)

Zaterdag 5 maart om 19 uur: KVP Gits – VVG Alveringem