Topschutter Jaron Blomme (VKW Vleteren – 4A) met vertrouwen naar Nieuwpoort: “We kunnen uit de voeten op kunstgras”

VKW Vleteren deed afgelopen weekend een gouden zaak. De zes ploegen die bovenaan in de rangschikking staan, speelden onderling tegen elkaar. Na winst thuis tegen Koksijde staat Vleteren nu derde. “En de komende weken volgen nog meer toppers”, zegt topschutter Jaron Blomme.

De 24-jarige spits kwam in het tussenseizoen over van FC Westouter. “Toen ik bij Westouter speelde, woonde ik er ook. Nu woon ik in Zonnebeke en kan ik met clubgenoten die ook in de buurt wonen afspreken om samen naar de trainingen of wedstrijden te rijden. Dat alleen is niet de aanleiding geweest om de overstap te maken. Ik kwam er terecht in een jonge bende vrienden en dan is het zeer aangenaam spelen.”

15 goals

Dat resulteerde onder meer in een karrevracht aan doelpunten voor zijn ploeg. “Momenteel staat de teller op 15 goals. Het gebeurde nooit eerder dat ik op dit tijdstip van het seizoen al zo vlot scoorde.” Jaron is ondanks de gedwongen langere rustperiode het scoren in dit nieuwe kalenderjaar met drie goals niet verleerd. “Of ik topschutter zal worden van de ploeg of van de reeks weet ik niet en daar ben ik ook niet mee bezig. Voetbal is en blijft een ploegsport. Wie scoort komt wel wat meer in de belangstelling.”

Met de ploeg heeft Jaron ondertussen de ambitie om de eindronde te spelen. “Die ambitie is niet nieuw en hadden we al uitgesproken bij de start van het seizoen. Aan ons nu om het waar te maken. Cruciaal zal deze maand februari zijn met na Koksijde de uitwedstrijd op Nieuwpoort en op kunstgras.”

De eerder gespeelde partij op kunstgras was de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe kalenderjaar op Houthulst en daar werd vlot gewonnen met 1-5. “Dat betekent nog niet meteen dat we op Nieuwpoort ook vlot zullen winnen. We toonden op Houthulst alvast dat we ook op kunstgras goed uit de voeten kunnen.”

