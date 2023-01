Tom Sinnaeve vervangt Nori Boucherim als hoofdtrainer van Eendracht Jonkershove (4A)

Bij vierdeprovincialer Eendracht Jonkershove besliste Nori Boucherim na de tegen Fusion Oostende met 1 – 3 verloren thuiswedstrijd om te stoppen als T1.

“Nori had mij in de loop van de wedstrijd al ingelicht en deelde zijn beslissing na de wedstrijd ook het bestuur en de spelersgroep”, zegt T2 Tom Sinnaeve. “De voornaamste reden van zijn ontslag is dat hij vond dat hij de groep niet meer genoeg kon motiveren. Het is nu de bedoeling dat ik het huidige seizoen afwerk met een optie voor volgende seizoen.”

Dankbaar

“Wij waren van plan om met Nori verder te doen en hadden in die zin al met hem gesproken naar volgend seizoen toe”, zegt bestuurslid Sander Moerman. “Anderzijds valt zijn ontslag na onze twee mindere wedstrijden misschien niet onverwacht. Nori blijft zeker met de clubwerking verbonden en wij willen hem zeker ook uitdrukkelijk danken voor de tijd en de energie die hij in het voorbije anderhalf jaar in de heropstart van de club heeft gestoken.” (PB)