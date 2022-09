Tom Gadeyne van Jonkershove (4A): “Onze trainers verwachten zondag een stevige reactie”

Na overwinningen thuis tegen Bulskamp (2-0) en op Gistel (0-3) werd Eendracht Jonkershove vorige zaterdag door Beaufort Middelkerke met een 5-0 rammeling naar huis gestuurd. Zondag komt Adinkerke op bezoek.

“Na onze 6 op 6 waren we gemotiveerd naar Middelkerke getrokken”, opent Tom Gadeyne ons gesprek, “maar onze tegenstander was dat ook en zette ons direct op een 2-0 achterstand. We kwamen daarna een paar keer heel dicht bij de aansluitingstreffer en als die was gevallen, hadden we misschien een heel andere wedstrijd gekregen. Op Gistel, waar we eerder verrassend wonnen, viel Jeremy Craeye geblesseerd uit. We zullen hem wellicht voor de rest van het seizoen moeten missen. We hadden vorige zaterdag ook voor hem willen winnen, maar het mocht niet zijn. Ondanks deze zware nederlaag kunnen we met onze 6 op 9 niet van een gemiste start spreken”, zegt Tom, die na drie seizoenen opnieuw voetbalt bij de club waar het voor hem allemaal begon. “Ik voetbalde van mijn vijf jaar 22 seizoenen voor Jonkershove. Door mijn werk als zelfstandig dakwerker kan ik minder trainen. Hier kan dat omdat er, nu het seizoen begonnen is, enkel op donderdag getraind wordt.”

Gemotiveerd

Zondag komt Adinkerke op bezoek, maar ik zal er na twee gele kaarten op Middelkerke niet bij zijn”, gaat Tom verder. “Zij namen met 1 op 9 geen al te beste start en zullen gemotiveerd naar hier afzakken. Ik denk dat onze trainers na onze rammeling van vorig weekend ook een stevige reactie van ons verwachten.” (PB)

Zondag 25 september om 15 uur: Eendracht Jonkershove – WS Adinkerke.