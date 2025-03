Titel komt dichter voor FA Nieuwpoort (4A): “Klaar voor een stap hoger”

Door het puntenverlies van eerste achtervolger JV Lo-Reninge kon FA Nieuwpoort de kloof uitdiepen tot vijf punten. In de laatste vijf matchen hopen de Nieuwpoortenaars om eindelijk de stap naar derde te zetten.

FA Nieuwpoort won in SK Reningelst eenvoudig met 0-4. “Een zakelijke overwinning tegen een jonge, enthousiaste tegenstander”, vertelt Kris Vanhee (28), die ook aan het kanon stond. “Als centrale verdediger vorm ik een duo met Kenneth Vandemaele. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Ik vind vrij vlot de weg naar doel dit seizoen. Ik droeg tegen Reningelst ook de aanvoerdersband. Ik ben vice-kapitein na Pirmin Verhelst.”

59 op 63

Met de zege in Reningelst telt FAN nu 59 op 63. Eerste achtervolger JV Lo-Reninge bleef steken op 0-0 tegen De Panne, waar Lieven Verkindere (ex-FA Nieuwpoort) nu trainer is. “Ik zal Lieven nog eens bedanken”, lacht Kris. “Hij is een goede trainer en is er als enige in geslaagd om een clean sheet te halen tegen het vlotscorende Lo-Reninge. Wij zijn na 21 speeldagen nog steeds ongeslagen en die reeks willen we graag doortrekken. Zoiets zou een uitzonderlijke prestatie zijn en staat mooi op een palmares.”

Zaterdag komt Jonkershove op bezoek. “Dat wordt andere koek. Daar wonnen we nipt met 1-2 dankzij de juiste tactische ingrepen van onze trainers en de goals van Pirmin Verhelst. Op onze vertrouwde grond kan het wel een ander verhaal worden en we hoeven van niemand schrik te hebben. De groep is enorm gemotiveerd om de titeldroom eindelijk waar te maken. Vorig jaar was ik ontgoocheld toen de promotie niet lukte. Ik overwoog toen om te stoppen en meer tijd te maken voor mijn gezin. Youri Legein heeft me kunnen overtuigen om toch verder te doen. Nu voel ik me weer uitstekend in de ploeg. Nieuwpoort is mijn tweede thuis geworden en we hopen dat het volgend jaar een trapje hoger zal zijn. Na enkele seizoenen met een anti-climax is iedereen klaar voor een stap hogerop. Dan kunnen we weer in een volwaardige en uitdagende reeks spelen.”

De B-ploeg in vierde provinciale B staat momenteel op de tiende plaats met 15 punten en krijgt komende zaterdag het bezoek van Kortemark. (API)

Zaterdag 22 maart om 20 uur: FA Nieuwpoort A Eendracht Jonkershove.