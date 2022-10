Thibault Lefief (Eendracht Jonkershove – 4A) treft zijn ex-club: “We willen de derby allebei winnen”

Eendracht Jonkershove startte de competitie met 15 op 18, maar werd vorige zondag op Fusion Oostende met een 2-1-nederlaag naar huis gestuurd. Zondag willen Thibault Lefief en zijn ploegmaats deze misstap rechtzetten in de derby tegen KWS Houthulst B.

De 22-jarige Thibault Lefief heeft net als zijn trainer Nordi Boucherim en de spelers Olivier Vanlerberghe, Koen Verbeure, Glen De Coninck, Klaas Demeyer-Gombier en Jeremy Craeye een verleden bij KWS Houthulst, want hij voetbalde daar twee seizoenen geleden nog bij het pas opgerichte B-elftal. “Ik begon zo’n twaalf jaar geleden bij Jonkershove, maar kon al vroeg naar KSV Diksmuide, waar ik een groot deel van mijn jeugdjaren bleef voetballen en ook nog speelde bij het talententeam dat startte in vierde provinciale. Daarna trok ik naar Houthulst, waar ik door een scheenbeenblessure en corona weinig aan spelen toekwam.”

“Nu ben ik hier aan mijn tweede seizoen bezig en ik heb mij deze overstap nog geen moment beklaagd”, zegt Thibault die dit seizoen al 13 keer scoorde. “En dat is niet alleen mijn verdienste maar ook die van de hele ploeg. Het verschil met vorig seizoen is dat we nu een ruimere en betere kern hebben en dat zag je al bij de vervangingen van vorige zondag. Verder mag je ook de inbreng van Nori (trainer Boucherim, red.) niet vergeten. Hij scoorde in zijn gloriejaren vaak meer dan dertig keer in één seizoen en is dus de geknipte man om mij met al zijn nuttige tips beter te maken.”

“Door het verlies van vorig weekend staan we weer met de voetjes op de grond”

Ondanks de tweede seizoensnederlaag blijft Jonkershove mede door een doelsaldo van 25 gemaakte goals en 10 tegendoelpunten na zeven speeldagen leider met 15 op 21 punten. “Door het verlies van vorig weekend staan we weer met de voetjes op de grond”, gaat Thibault verder. “Het was een mindere wedstrijd van de ganse ploeg en van mijn kant was het zelfs zodanig slecht waardoor ik samen met drie anderen aan de rust naar de kant moest. Ik vond het natuurlijk jammer dat ik eraf moest, maar in mijn geval was dat volledig terecht en ook een beslissing van de trainers die ik moet respecteren.”

“In de derby van komende zondag hebben we dus één en ander recht te zetten. We zijn al van bij de start van het seizoen met die wedstrijd bezig en willen die zeker winnen. Bij hen zal dat wel niet anders zijn. Doordat hun A-ploeg al op zaterdag speelt, zullen ze misschien wel redelijk versterkt naar hier afzakken, maar we laten ons daar zeker niet door ontmoedigen.”

De aftrap van de wedstrijd wordt gegeven door Gianni Vermeersch uit de Houthulstse deelgemeente Klerken, die een paar weken geleden de allereerste wereldkampioen gravel werd. (Patrick Bouckaert)