T1 van F.A. Nieuwpoort dient ontslag in

Op de laatste speeldag voor de winteronderbreking verloor F.A. Nieuwpoort eerder verrassend met 3-2 op het veld van WS Zarren. Hierdoor tuimelde de kustploeg naar de zesde plaats in de rangschikking.

Er is echter geen man overboord, want een plaats in de top vijf blijft zeker haalbaar. Toch besloot T1 Dennis Vandenhouweele om vandaag ontslag te nemen. Als reden worden de tegenvallende resultaten en onvoldoende return van de spelersgroep aangegeven.

Nadat de ploeg vorig seizoen nipt een eindrondeticket miste, is een plaats in de nacompetitie dit jaar de absolute prioriteit van voorzitter Youri Legein. Noch de voorzitter, noch de ontslagnemende coach waren woensdagvoormiddag bereikbaar voor enige toelichting bij dit verrassende ontslag. Wordt vervolgd… (PDC)