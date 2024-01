T1 Steven Moors (Racing De Panne): “Promoveren is nu niet aan de orde”

Racing De Panne (4A) is met een grondig verjongde fanionploeg en een vernieuwde bestuursploeg bezig aan een rustig seizoen. Twee weken gelden waren de blauw-zwarten duidelijk de meerdere van Fusion Oostende, waardoor het team van coach Steven Moors nog net in de linkerkolom van de rangschikking staat.

“Eigenlijk doen we het veel beter dan verwacht”, vertelt de coach van de kustploeg enthousiast. “We blijven voorlopig ver weg van de onderste regionen en dat is een succes op zich. Ik had ingecalculeerd dat we niet elke wedstrijd top zouden zijn, want met zoveel jonge gasten in mijn ploeg is het logisch dat het seizoen met ups en downs verloopt. Ik stel echter met heel veel plezier vast dat er meer talent in mijn ploeg steekt dan ikzelf had verwacht.”

“De meeste jongens ken ik heel goed. Ik was immers hun coach toen ze nog in de jeugdreeksen speelden. Ik weet wat ik van hen kan verwachten en zij weten wat ik hen kan bieden. Het klikt goed met iedereen, en dat is heel belangrijk. Ze vechten voor elkaar op het veld en dat zorgt soms voor verrassende resultaten, zoals tegen de leider. Die terechte overwinning tegen KV Koksijde-Oostduinkerke is zonder enige twijfel het mooiste en meest memorabele moment van het seizoen”, aldus Steven Moors.

frisse wind

Het is duidelijk dat er een frisse wind waait door de club en daar heeft de beslissing van de nieuwe bestuursploeg om volop kansen te bieden aan eigen jeugdspelers veel mee te maken. “Het blijft roeien met de riemen waarover we beschikken. Sponsors aantrekken is geen sinecure en het blijft ook een hele klus om voldoende goede en bekwame jeugdtrainers te vinden. Het is de bedoeling om ook volgend seizoen door te gaan met deze jongens. De meesten hebben al aangegeven dat ze willen blijven. Elk jaar willen we progressie boeken, maar het heeft geen zin om te promoveren als er geen financiële middelen zijn om de kern uit te breiden. Voorlopig is het allerbelangrijkste dat iedereen zich goed voelt binnen de club en dat we nog enkele mooie resultaten boeken dit seizoen”, besluit Steven Moors. (PDC)

Zondag 27 januari om 19.30 uur: Racing De Panne – KEG Gistel.