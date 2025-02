Stijn Rassalle stopt nu al als trainer van FC Westouter: “Geen energie meer”

Stijn Rassalle (42) kondigde eerder al aan dat hij na dit seizoen zou stoppen als T1 van FC Westouter (4A), maar besliste na de match tegen KRC De Panne om nu al de handdoek in de ring te gooien. Hij wil nu even de stekker eruit halen en meer tijd maken voor zijn gezin en andere hobby’s.

Stijn Rassalle is niet langer trainer van FC Westouter. “Ik ging sowieso stoppen aan het einde van het seizoen, maar ik bleef toch doorgaan omdat we met de eerste ploeg en de beloften nog mooie sportieve vooruitzichten hadden en hebben”, vertelt Stijn. “Met de eerste ploeg is er nog kans op de eindronde en de beloften maken kans op de titel. Ik sta er echter al heel het seizoen alleen voor en dat eist wel een tol. Ik moet veel opofferen en heb altijd alles gegeven. Je kan blijven geven, maar er moet ook iets in de plaats komen. Het ontbrak de laatste tijd aan voldoende respect voor mijn geleverde werk. Ik heb hier een mooie tijd gehad en ga niet met ruzie de deur achter me dichttrekken. Ik heb veel kunnen verwezenlijken en ben al verbonden met de club sinds ik zelf een duiveltje was. Toen ik even in Vlamertinge en Poperinge voetbalde, bleef ik hier actief als jeugdtrainer.”

Reizen en sporten

Het betekent niet dat Stijn het voetbal volledig de rug zal toekeren. “Het is nu wel even op. Ik liep op de toppen van mijn tenen en ik zal er toch een tijdje de stekker uithalen. Eerst ga ik tijd nemen voor mezelf en voor mijn familie. Ik wil een mooie reis maken met het gezin en zelf weer wat meer sporten. Als de cursus niet te ver is, wil ik ook mijn UEFA B-diploma halen. Er zijn al aanbiedingen geweest, maar ik houd de boot nog af. Eens je weer vertrokken bent, kom je weer in dezelfde spiraal terecht.”

Zo laat Stijn zijn club achter met 30 op 60. FC Westouter heeft nog steeds kans op top vijf. “Ik wilde zes op zes halen tegen Alveringem en Reningelst, anders zou ik al gestopt zijn. Het lukte ons om die zes punten te pakken, maar afgelopen weekend volgde dan de nederlaag tegen De Panne. Er is nu opnieuw een zegereeks nodig om alsnog de top vijf te halen. De groep heeft het zeker in zich, al zal het wellicht nog knokken worden tot de laatste speeldag. Ook de beloften verdienen meer, maar daar ontbreekt het vooral aan efficiëntie. Zij konden aan kop gestaan hebben, mochten de kansen beter afgewerkt zijn.”

Zondag komt WS Bulskamp naar Westouter, zonder Stijn in de dug-out. “Ik zeg niet dat ik nooit meer een match zal bijwonen, want met de spelers was ik twee handen op een buik. Ook de jeugd blijf ik volgen, want mijn zoon speelt bij de U10.”

Yoshi Lefebvre, die volgend seizoen sowieso de nieuwe hoofdtrainer zou worden, neemt per direct over.