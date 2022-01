SK Nieuwkapelle en T1 Alex Schoonvaere uit elkaar

Speler Christophe Christiaens neemt samen met T2 Patrick Vancraeynest met onmiddellijke ingang over van Alex Schoonvaere, die drie jaar als T1 van SK Nieuwkapelle aan de slag was.

“Ik kreeg vanuit het clubbestuur te horen dat de resultaten ondermaats waren”, reageert Alex Schoonvaere, die met SKN tien punten pakte in 16 matchen en zo nog drie ploegen achter zich liet in vierde provinciale A. “Twee weken geleden werd nog het volste vertrouwen in mij uitgesproken. In de slotmatch speelden we bovendien nog na een goede prestatie met 1-1-cijfers gelijk in Kortemark.”

Maar dat bleek onvoldoende. “Voor de laatste competitiematch was ik nog op de bestuursvergadering en daar heb ik eens mijn mening geventileerd. Er worden resultaten geëist, maar je moet ook kijken naar het beschikbare spelersmateriaal. Waarschijnlijk heeft dat me parten gespeeld. Via een telefoontje kreeg ik te horen dat de samenwerking werd stopgezet. Ik voelde het wel een beetje aankomen, maar de manier waarop is toch een slag in het gezicht.”

Correct afgehandeld

Speler Christophe Christiaens zal samen met de huidige T2 Patrick Vancraeynest overnemen. “Uiteraard leg ik niet alle schuld in het kamp van het bestuur, want ik zal – zoals iedereen – ook fouten gemaakt hebben. Niet alle spelers waren gelukkig met de huidige gang van zaken, maar dat heb je bij elke club.”

“Het ging er aan de telefoon even hard aan toe, maar maandagvoormiddag heb ik het uitgepraat met voorzitter Stefaan Huyghe. Ik wil niet met slijk gooien, want dat komt niemand ten goede. Alles werd ook correct afgehandeld en alle vergoedingen werden correct betaald. Ik wens SKN alle succes in de toekomst.”

De 56-jarige coach uit Gistel is nu dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Dat mag meteen, maar ook voor volgend seizoen. De afstand speelt voor mij niet zo’n rol, als ik maar weer bij een fijne, ambitieuze ploeg in provinciale aan de slag kan.”